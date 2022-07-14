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KYK yurtları yazın açık olacak mı? Hangi KYK yurtları yazın açık olacak? İşte konaklama şartları!

14.07.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz aylarında KYK yurtlarının açık olup olmayacağı merak ediliyor. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu tarafından yaz aylarında KYK yurtlarında gençlerin ücretsiz şekilde konaklayabileceği açıklandı. Peki KYK yurtları yazın açık olacak mı? Hangi KYK yurtları yazın açık olacak? İşte merak edilenler...

KYK yurtları yazın açık olacak mı? Hangi KYK yurtları yazın açık olacak? İşte konaklama şartları!

KYK yurtlarının yaz aylarında açık olup olmayacağı sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaz tatilini seyahat ederek geçirmek isteyen gençlerin 81 ilde seçilen KYK yurtlarında ücretsiz şekilde konaklayabileceklerini duyurmuştu. Bakan Kasapoğlu'ndan da konuyla ilgili açıklama geldi.

KYK YURTLARI YAZIN AÇIK OLACAK MI?

KYK yurtlarında yaz aylarında konaklayıp seyahat etmek isteyen gençler yurtların açık olup olmama durumunu merak ediyor. 81 ilde bulunan KYK yurtlarında gençlerin yaz aylarını değerlendirip hareket halinde geçirebilmesi için uygulanacak projenin ayrıntıları ise bakanlık tarafından açıklandı. Buna göre Bakan Kasapoğlu, KYK yurtlarında gençlerin ücretsiz şekilde konaklayabileceklerini hatırlattı ve "Seyahatsever.gsb.gov.tr adresi bugün itibarıyla yayına başladı. 81 ilimizdeki öğrenci yurtlarımız 15 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında genç seyyahları bekliyor. Tüm gençlerimize yaz döneminde ömürleri boyunca unutamayacakları, keyifli, öğretici ve heyecan dolu yolculuklar temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

KYK YURTLARINDA ÜCRETSİZ KONAKLAMA ŞARTLARI

KYK yurtlarında konaklamak isteyen gençler şartları merak ediyor. Yaz aylarında 15 Temmuz – 01 Eylül tarihleri arasında 18-25 yaş arasındaki gençler en fazla 3 gece kalmak koşulu ile yurtlarda konaklama uygulamasından yararlanabilecek. KYK yurtlarında ücretsiz konaklamak isteyenlerin öğrenci olması ise zorunlu değil.

BARINMA İMKANI SAĞLAYAN KYK YURTLARI LİSTESİ

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kyk44

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