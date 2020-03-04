YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. KYK yurtlarından Mehmetçiğe destek

KYK yurtlarından Mehmetçiğe destek

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 04.03.2020 10:45 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bünyesinde faaliyet gösteren yurtlarda Mehmetçiğe destek amacıyla dün akşam yurdun ışıkları ile TSK yazılarak, Türk bayrağı açılıp İstiklal Marşı okundu.Kent genelindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağılı yurtlardan Mehmetçiğe destek geldi.

Afyonkarahisar’da Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bünyesinde faaliyet gösteren yurtlarda Mehmetçiğe destek amacıyla dün akşam yurdun ışıkları ile TSK yazılarak, Türk bayrağı açılıp İstiklal Marşı okundu.
Kent genelindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağılı yurtlardan Mehmetçiğe destek geldi. Öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin İdlip’e düzenlediği “Bahar Kalkanı Harekatı”na destek vermek amacıyla koreografi yaptılar. Bacım Sultan Kız Öğrenci Yurdu’nun ışıkları ile “TSK” yazılırken öğrenciler Türk bayrağı açıp istiklal marşı okudular. Öğrenciler bu gösterisinin sosyal medyada paylaşılmasıyla büyük beğeni toplarken tıklanma rekorları kırdı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Çırılçıplak fotoğraf paylaşıp... Çırılçıplak fotoğraf paylaşıp...
Afyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyorAfyon'un damak tadı ürünlerinin pazarlanacağı alışveriş merkezi yapılıyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

O istismarcılara 109 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası

O istismarcılara 109 yıl 1 ay 21 gün hapis cezası

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Büyükşehir’de 18.02 bölgesi askıya çıktı

Gaziantep aranan 98 şahıs yakalandı

Gaziantep aranan 98 şahıs yakalandı

Gürbulak şehidinin ateşi Mersin’e düştü

Gürbulak şehidinin ateşi Mersin’e düştü

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 4 Mart Çarşamba

İmsak
05:57
Sabah
07:19
Öğle
13:15
İkindi
16:27
Akşam
19:00
Yatsı
20:17

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler 4 Mart Çarşamba

Incı Fılız Eczanesi
Merkez
Kenar Eczanesi
Merkez
Merkez Eczanesi
Merkez
Tahmisoğlu Eczanesi
Bolvadin
Esin Eczanesi
Cobanlar
Eren Eczanesi
Dinar
Daştan Eczanesi
Sandikli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Afyonkarahisarlı muharip gazilerden Akıncı’nın açıklamalarına tepki

Afyonkarahisarlı muharip gazilerden Akıncı’nın açıklamalarına tepki

Afyonkarahisar’da TARSİM’in önemi anlatıldı

Afyonkarahisar’da TARSİM’in önemi anlatıldı

Polisten kaçarken uyuşturucu paketlerini yola attılar

Polisten kaçarken uyuşturucu paketlerini yola attılar

Jandarma 6 ayda 103 faili meçhulü olayı aydınlattı

Jandarma 6 ayda 103 faili meçhulü olayı aydınlattı

Ustasından sucuk tarifi

Ustasından sucuk tarifi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.