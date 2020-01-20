KYK’lı öğrenciler kış kampında

Kredi ve Yurtlar 5. Kış Kampları İletişim ve Sinema Kampı, altı ilden öğrencilerin katılımı ile Erzurum’un ev sahipliğinde başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) 5. Kış Kampları İletişim ve Sinema Kampı Erzurum’da başladı. Çanakkale, Yozgat, İstanbul, Kastamonu, Gaziantep ve Kayseri olmak üzere altı elde KYK’larda kalan kız öğrencilerin katılımı ile başlayan İletişim ve Sinema Kampı, Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne Bağlı Abdurrahmangazi Kız Öğrenci Yurdu’nda yapılıyor.

İletişim ve Sinema Kampının açılışı ise saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Abdurrahmangazi Kız Öğrenci Yurdu Konferans salonunda yapılan kampının açılışında konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, altı ilden gelen öğrencilere ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Erzurum’un tarihi, coğrafi ve kültürel yapısı ile kendine münhasır bir şehir olduğunun altını çizen Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, “Gençliğini kazanan bir millet geleceğini kazanmıştır” diyerek, dört gün sürecek olan iletişim ve sinema kampında kız öğrencilerin Erzurum’un tarihi, turistik ve kültürel değerlerini gezip görme şansı bulacaklarını söyledi.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Bilal Arslan, Çanakka, Kastamonu, Gaziantep, Kayseri, İstanbul ve Yozgat gibi illerden Erzurum’a gelerek kış kamplarına katılan öğrencilerin kampı en iyi şekilde değerlendirmesini istedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü olarak 14 ayrı branşta kamplar düzenlediklerini ifade eden Arslan, “5. Kış Kampları İletişim ve Sinema Kampı için Erzurum’da bulunuyoruz. Biz gençlerimizi gerçek hayatla buluşturuyoruz. Gençlerimizi devletimizin imkanlarından faydalandırıyoruz. Burslar ve krediler veriyoruz. Düzenlediğimiz bu kamplar sayesinde gençlerimiz birbirleri ile tanışıyorlar, dostluk ve arkadaşlıklar ediniyorlar” dedi.

Erzurum Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz da yaptığı açıklamada Erzurum’un özelliklerini anlattı. Almaz, Erzurum’un Beyaz Aşklar Şehri olduğunu ifade ederek, “Erzurum tarih ve kültür kenti. Kış doğa ve buz sporları merkezi. Evliyalar beldesi” dedi.

Erzurum insanının kendi dertlerinden çok başkalarının dertleri ile dertlenen insanlar olduğunu vurgulayan Almaz, şehre gelen öğrencilerin, tarihi, kültürel ve turistik yerleri gezmelerini istedi.

5. Kış Kamplarına katılan kız öğrencilere öncelikte TRT Kanal Koordinatörü Cemil Yavuz ve TRT Ortak ve Dış Yapımlar Müdürü Faruk Güven tarafından televizyonculuk ve sinema konulu konferans verildi.

Dört gün sürecek olan kampta ayrıca Haci Ali Konuk, Nuh Albayrak, İhsan Ataöv, Hasan Öztürk, Necip Karakaya, İsmail Kılıçarlan ve Fatma Doğanay da konuşmacı olarak katılan diğer davetliler arasında yer alıyor.

