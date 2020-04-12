Kylian Mbappe PSG'den ayrılıyor mu?

İspanyol basınına konuşan Rothen, "Kulüp kaynaklarından Mbappe'nin neredeyse Real Madrid'e transfer olacağını biliyorum. Koronavirüs salgını nedeniyle bu transfer süreci ertelendi. Ancak Mbappe'nin PSG ile olan sözleşmesi kesinlikle uzatılmayacak." dedi.
Rothen, "Kulüp bu yaz onunla yollarını ayırmayı kabul etti, bu sadece biraz zaman meselesi." ifadelerini kullandı.
Fransız devi ile 2022 yılına kadar sözleşmesi devam eden Mbappe; bu sezon forma giydiği 33 maçta 30 gol ve 17 asist ile oynadı.
(AJANSSPOR)
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