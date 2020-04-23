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Kylie Jenner, karantina sürecinde bahçe işlerine merak sardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2020 12:29 | Son Güncelleme

Ünlü televizyon yıldızı Kylie Jenner, geçtiğimiz gün makyajsız haliyle görüntülenmiş, görenler gözlerine de inanamamıştı. Jenner, şimdilerde corona virüsü salgını nedeniyle uygulanan karantina günlerinde kendini bahçe işlerine verdi.

Forbes tarafından iki yıl üst üste kendi servetini kendi yapan en genç milyarden seçilen Kylie Jenner, karantina günlerinde kendini bahçe işlerine verdi.

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Jenner, Instagram hesabından yeni hobisini, “Karantina normalde asla yapmayacağım şeyleri yaptırıyor. Her zaman bir bahçem olsun istemiştim” notuyla California’daki evinin bahçesinin görüntülerini paylaştı.

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Geçtiğimiz gün alışılmışın dışında makyajsız ve yalın ayak objektiflere yakalanan 22 yaşındaki yıldızın bu görüntüleri sosyal medyaya damga vurmuştu.

Kylie Jenner makyajsız yakalandı! Tanımak imkansızKylie Jenner makyajsız yakalandı! Tanımak imkansız
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Anahtar Kelimeler:
kylie jenner, karantina,

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