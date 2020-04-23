Kylie Jenner, karantina sürecinde bahçe işlerine merak sardı

Forbes tarafından iki yıl üst üste kendi servetini kendi yapan en genç milyarden seçilen Kylie Jenner, karantina günlerinde kendini bahçe işlerine verdi.



Jenner, Instagram hesabından yeni hobisini, “Karantina normalde asla yapmayacağım şeyleri yaptırıyor. Her zaman bir bahçem olsun istemiştim” notuyla California’daki evinin bahçesinin görüntülerini paylaştı.



Geçtiğimiz gün alışılmışın dışında makyajsız ve yalın ayak objektiflere yakalanan 22 yaşındaki yıldızın bu görüntüleri sosyal medyaya damga vurmuştu.