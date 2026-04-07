VAR kayıtlarında dikkat çeken diyalog! Abdülkerim Bardakcı ile Cihan Aydın'ın konuşması ortaya çıktı

Trendyol Süper Lig'de 28. haftanın VAR kayıtları açıklandı. Haftanın en çok tartışılan konusu olan Barış Alper Yılmaz-Pina pozisyonunda yaşanan diyalog sosyal medyada gündeme oturdu. Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı'nın "Neyi kontrol edeceksin? Neyi?" diye bağırması rakip takım taraftarlarının tepkisini çekti.

Trendyol Süper Lig'de 28. haftanın tüm VAR kayıtları açıklandı. Merakla beklenen Trabzonspor-Galatasaray maçındaki kırmızı kart pozisyonunun tüm konuşmaları paylaşıldı.

ABDÜLKERİM BARDAKCI İLE HAKEM CİHAN AYDIN ARASINDA DİKKAT ÇEKEN KONUŞMA

Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı'nın hakeme VAR monitöründe pozisyonu izlemeye gitmesi üzerine söylediği, "Neyi kontrol edeceksin? Neyi?" diye bağırdığı, hakem Aydın'ın da milli oyuncuyu üst üste ''Bağırma'' şeklinde uyardığı görüldü. Bu diyalog rakip takım taraftarlarının tepkisini çekti.

İŞTE VAR KONUŞMALARI

VAR: "Potansiyel kırmızı kart için inceleme öneriyorum."

Cihan Aydın: "Anlaşıldı."

VAR: "Önce temas noktası... Biraz daha ayağını, evet."

Cihan Aydın: "Evet, geldim Erkan hocam."

VAR: "Temas noktasını gösteriyorum. Bir de geniş açıdan normal hızla göstereceğim."

Cihan Aydın: "Erkan hocam, bir daha başka açıdan ver."

Cihan Aydın: "Evet, bu açı güzel. Oyuncunun ayağı yerde, dizine çarpıyor."

Cihan Aydın: "Diğer açıdan bir daha göster."

VAR: "Diğer açıyı gösteriyorum."

Cihan Aydın: "Temas noktası bu, ayağı boşa gidiyor. Diğer ayağıyla yapıyor."

Cihan Aydın: "Erkan hocam, kararımda kalacağım. Sarı kart."

VAR: "Karar senin."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kerem Aktürkoğlu’ndan Başkan Özlü’ye forma hediyesiKerem Aktürkoğlu’ndan Başkan Özlü’ye forma hediyesi
Sultanlar Ligi play-off final serisinde VakıfBank, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiSultanlar Ligi play-off final serisinde VakıfBank, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti

En Çok Okunan Haberler
ABD basını duyurdu! Netanyahu'dan Trump'a ateşkes çağrısı

ABD basını duyurdu! Netanyahu'dan Trump'a ateşkes çağrısı

ABD'li yetkiliden İran açıklaması! ABD basını duyurdu: "Beklediğimizden daha iyi"

ABD'li yetkiliden İran açıklaması! ABD basını duyurdu: "Beklediğimizden daha iyi"

Yapay zekadan çok şaşırtan şampiyonluk tahmini! Herkesi ters köşe yaptı

Yapay zekadan çok şaşırtan şampiyonluk tahmini! Herkesi ters köşe yaptı

Ünlü isimlere yeni operasyon! 9 isim serbest bırakıldı

Ünlü isimlere yeni operasyon! 9 isim serbest bırakıldı

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Türkiye’nin dev holdingi satıldı!

Türkiye’nin dev holdingi satıldı!

