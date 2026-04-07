VAR kayıtlarında dikkat çeken diyalog! Abdülkerim Bardakcı ile Cihan Aydın'ın konuşması ortaya çıktı

Trendyol Süper Lig'de 28. haftanın tüm VAR kayıtları açıklandı. Merakla beklenen Trabzonspor-Galatasaray maçındaki kırmızı kart pozisyonunun tüm konuşmaları paylaşıldı.

ABDÜLKERİM BARDAKCI İLE HAKEM CİHAN AYDIN ARASINDA DİKKAT ÇEKEN KONUŞMA

Galatasaraylı futbolcu Abdülkerim Bardakcı'nın hakeme VAR monitöründe pozisyonu izlemeye gitmesi üzerine söylediği, "Neyi kontrol edeceksin? Neyi?" diye bağırdığı, hakem Aydın'ın da milli oyuncuyu üst üste ''Bağırma'' şeklinde uyardığı görüldü. Bu diyalog rakip takım taraftarlarının tepkisini çekti.

İŞTE VAR KONUŞMALARI

VAR: "Potansiyel kırmızı kart için inceleme öneriyorum."

Cihan Aydın: "Anlaşıldı."

VAR: "Önce temas noktası... Biraz daha ayağını, evet."

Cihan Aydın: "Evet, geldim Erkan hocam."

VAR: "Temas noktasını gösteriyorum. Bir de geniş açıdan normal hızla göstereceğim."

Cihan Aydın: "Erkan hocam, bir daha başka açıdan ver."

Cihan Aydın: "Evet, bu açı güzel. Oyuncunun ayağı yerde, dizine çarpıyor."

Cihan Aydın: "Diğer açıdan bir daha göster."

VAR: "Diğer açıyı gösteriyorum."

Cihan Aydın: "Temas noktası bu, ayağı boşa gidiyor. Diğer ayağıyla yapıyor."

Cihan Aydın: "Erkan hocam, kararımda kalacağım. Sarı kart."

VAR: "Karar senin."