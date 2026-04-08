Ahmet Tatlıses eletronik kelepçeyi umursamadı babasına koştu! İbrahim Tatlıses ile helalleşti

İbrahim Tatlıses, İstanbul'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Bakteriyel bir enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan Tatlıses'in sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

İbrahim Tatlıses'in son dönemde arasının bozuk olduğu kızı Dilan Çıtak ve oğlu Ahmet Tatlıses hastaneye koştu. Ahmet Tatlıses'e babasının şikayeti üzerine tedbir amaçlı elektronik kelepçe takılmıştı. Tatlıses'in babasına 3 kilometreden fazla yaklaşması yasaktı. Hastaneye ilk başta yaklaşamayan Ahmet Tatlıses daha sonra İbrahim Tatlıses'in isteğiyle hastaneye geldi.

TANSİYONU 19.5 OLDU

İbrahim Tatlıses küs çocukları da dahil tüm çocuklarıyla tek tek görüştü. Dilan’ın ardından küs olduğu oğlu Ahmet Tatlıses’i görmek istedi. 2. Sayfa'dan Akif Yaman'ın haberine göre; aylar sonra gerçekleşen görüşmede baba-oğul gözyaşlarına hakim olamazken, Ahmet Tatlıses fenalaştı.

POLİSLER HEMEN HASTANEYE GELDİ

Tansiyonu 19.5 olan Ahmet Tatlıses’e müdahale edildi. İbrahim Tatlıses, oğlunun 3 km sınırını aşması nedeniyle olay yerine gelen polislere “Benim isteğim doğrultusunda yanıma geldi” dedi.

Ahmet Tatlıses görüşme sonrasında "Hıçkıra hıçkıra ağladık" dedi.