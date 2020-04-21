Kylie Jenner makyajsız yakalandı! Tanımak imkansız

Instagram'ın en popüler ünlülerinden biri olan, servetini kendi yapan en genç milyarder seçilen ve Kardashian ailesinin dikkat çeken bir üyesi olan Kylie Jenner karantinada evinden çıktı; çok fena yakalandı.

Kendi kozmetik şirketi olan ve Instagram'da yaptığı her paylaşımla dikkat çeken Jenner gerçek haliyle şoke etti.

Geçen ay Kylie Jenner, 171 milyon Instagram takipçisini COVID-19 ile mücadele için evde kalmaya çağırmıştı. Ancak Jenner, Beverly Hills'te arkadaşının Stassie Karanikolaou'yu ziyaret etmek için dışarı çıktı. Karantina kurallarını hiçe sayan Jenner'a tepki yağdı.

22 yaşındaki Kylie Jenner'in bu hali görenleri şaşırttı. Jenner makyajsız ve çıplak ayaklı haliyle neredeyse tanınmaz haldeydi.

Kylie Jenner'ın salaş, makyajsız ve çıplak ayaklı haliyle tanımak neredeyse imkansızdı.



