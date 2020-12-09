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La Casa de Papel zirveyi kaptırdı! İşte 2020'ye damga vuran diziler

09.12.2020 15:54 | Son Güncelleme:
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IMDb, her yıl olduğu gibi bu yıl da 2020'ye damga vuran dizileri açıkladı. Netflix’in fenomen haline gelen dizisi La Casa de Papel ikinci sırada yer alırken, zirvede Amazon Prime yapımı The Boys yer aldı.

Yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran IMDb, 2020'ye damga vuran dizileri açıkladı. Yılı zirvede bitiren 10 dizinin çoğunluğu Netflix yapımı. 2020’ye damga vuran 10 diziden 7’si Netflix yapımı iken zirvede yer alan The Boys Amazon Prime imzalı. Listede bir de Disney + dizisi yer alıyor. Geçtiğimiz yıl büyük bir sansasyon yaratan The Mandalorian, listenin 5’inci sırasında yer aldı.

2020’YE DAMGA VURAN DİZİLER

10 The Crown
9 The Witcher
8 Westworld
7 The Umbrella Academy
6 The Queen's Gambit
5 The Mandalorian
4 Ozark
3 Dark
2 La Casa de Papel
1 The Boys

The Walking Dead evrenin ölüm çetelesi: En çok zombi ve insan öldüren karakter hangisi?The Walking Dead'de en çok zombi ve insan öldüren karakter hangisi?

2020'ye damga vuran diziler

10-The Crown

10-The Crown

9-The Witcher

9-The Witcher

8-Westworld

8-Westworld

7-The Umbrella Academy

7-The Umbrella Academy

6-The Queen's Gambit

6-The Queen's Gambit

5-The Mandalorian

5-The Mandalorian

4-Ozark

4-Ozark

3-Dark

3-Dark

2-La Casa de Papel

2-La Casa de Papel

1-The Boys

1-The Boys
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