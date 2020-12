La Casa de Papel zirveyi kaptırdı! İşte 2020'ye damga vuran diziler

Yeryüzündeki tüm ülkelerin ve tüm dönemlerin sinema ve televizyon filmleri, film yıldızları ve dizileri hakkında bilgiler barındıran IMDb, 2020'ye damga vuran dizileri açıkladı. Yılı zirvede bitiren 10 dizinin çoğunluğu Netflix yapımı. 2020’ye damga vuran 10 diziden 7’si Netflix yapımı iken zirvede yer alan The Boys Amazon Prime imzalı. Listede bir de Disney + dizisi yer alıyor. Geçtiğimiz yıl büyük bir sansasyon yaratan The Mandalorian, listenin 5’inci sırasında yer aldı.

2020’YE DAMGA VURAN DİZİLER

10 The Crown

9 The Witcher

8 Westworld

7 The Umbrella Academy

6 The Queen's Gambit

5 The Mandalorian

4 Ozark

3 Dark

2 La Casa de Papel

1 The Boys