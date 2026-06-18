Ateş Denizi setini polis bastı: Erdem Kaynarca gözaltına alındı

TRT tabii ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Ateş Denizi dizisinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Dizinin setini polis bastı.

Ateş Denizi dizisinin Beykoz Kundura Fabrikası’ndaki setine gelen polisler, TRT tabii için çekilen dizinin başrol oyuncusu Erdem Kaynarca’yı gözaltına aldı. Yasaklı madde soruşturması kapsamında sete geldikleri öğrenilen polisler sahnesi için karavanda hazırlık yapan oyuncunun yanına gitti.

ARABASINDA ARAMA YAPILDI

Karavandan indirilen oyuncunun eşliğinde önce arabasında arama yapıldı. Aracın temiz çıktığı öğrenildi. Dizide Nezih karakterine hayat veren oyuncu daha sonra polisler eşliğinde emniyete götürüldü. Yaşanan bu olay yüzünden çekimlere bir hafta ara verildi.

İFADESİ ALINIP SERBEST BIRAKILDI

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Beykoz'dan Halkalı Narkotik Şube'ye götürülen Erdem Kaynarca'nın ifadesi, saç ve kan örnekleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.