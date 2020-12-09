The Walking Dead evrenin ölüm çetelesi: En çok zombi ve insan öldüren karakter hangisi?

The Walking Dead dizisi dolu dizgin bir şekilde 10’uncu yılı geride bıraktı. Zombi evreninde karakterlerin hayatta kalabilmek için zombileri ve kendilerine rakip gördükleri diğer karakterleri öldürdüğüne pek çok kez tanıklık edilmişti.
The Walking Dead, dizideki en genç karakterlerin bile kendilerini koruyup hayatta kalmak için zombi öldürmek zorunda olduğunu hep hatırlattı. Bazense kendilerini insanlardan korumak için aynısını yapmak zorundalar. Peki dizide öldürdüklerinin sayısı en çok olan karakter kim?
Somag News'un aktardığına göre Looper.com'un hazırladığı sayım, The Walking Dead'in 10. sezonuna kadarki olayları hesap ediyor. Ekranda ölümlerini gördüğümüz zombiler ve insanların yanı sıra doğrudan ve dolaylı yoldan gerçekleşen ölümler de dahil ediliyor.
Carol
İzleyenlerin çoğu Carol'ın öldürdüklerinin sayısının yüksek olacağını düşünecektir ama gerçekte durum böyle değil. Gruptaki en tehlikeli karakterlerden biri olsa da Carol'ın öldürdüklerinin sayısı 105'i geçmiyor.
Simon
Simon, Saviorların lideri Negan'ın yardımcılarından biriydi. Negan Simon'ı çöpçülerle konuşmaya gönderdiğindeyse işleri ileriye götürüp herkesi katletmeye karar verdi. Karakterin öldürdüklerinin sayısı 172. Neyse ki sonuçta Negan onu öldürmüştü.
Eugene
Evet, Eugene de listede Eugene ekibin beyni. Negan'ın silahlarla olan planına yaptığı sabotajın da gösterdiği üzere zombileri ve hatta insanları öldürerek tüm grubu kurtaracak çok sayıda planı ortaya koyup geliştiren o. Eugene'in çetelesindeki sayı 186.
Negan
Negan listenin başında geliyor. 209'luk çetelesiyle Negan The Walking Dead'de öldürdükleri en fazla olan karakter. Gerçi bunların çoğu dolaylı ama neticede onun emirleri sonucunda gerçekleşmiş ölümler.
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