The Walking Dead evrenin ölüm çetelesi: En çok zombi ve insan öldüren karakter hangisi?

The Walking Dead dizisi dolu dizgin bir şekilde 10’uncu yılı geride bıraktı. Zombi evreninde karakterlerin hayatta kalabilmek için zombileri ve kendilerine rakip gördükleri diğer karakterleri öldürdüğüne pek çok kez tanıklık edilmişti.

The Walking Dead, dizideki en genç karakterlerin bile kendilerini koruyup hayatta kalmak için zombi öldürmek zorunda olduğunu hep hatırlattı. Bazense kendilerini insanlardan korumak için aynısını yapmak zorundalar. Peki dizide öldürdüklerinin sayısı en çok olan karakter kim?

Somag News'un aktardığına göre Looper.com'un hazırladığı sayım, The Walking Dead'in 10. sezonuna kadarki olayları hesap ediyor. Ekranda ölümlerini gördüğümüz zombiler ve insanların yanı sıra doğrudan ve dolaylı yoldan gerçekleşen ölümler de dahil ediliyor.

THE WALKİNG DEAD’İN EN ÇOK ÖLDÜREN KARAKTERLERİ

Carol

İzleyenlerin çoğu Carol'ın öldürdüklerinin sayısının yüksek olacağını düşünecektir ama gerçekte durum böyle değil. Gruptaki en tehlikeli karakterlerden biri olsa da Carol'ın öldürdüklerinin sayısı 105'i geçmiyor.

Simon