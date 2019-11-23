La Gazzetta dello Sport: Balotelli, Galatasaray'a transfer olabilir

İtalya Serie A ekiplerinden Brescia forması giyen Mario Balotelli için Galatasaray sürprizi yaşandı.
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Devre arasında teknik direktör ile arasındaki problemler yüzünden Brescia'dan ayrılmayı planlayan Balotelli'ye Galatasaray'dan teklif geldi.
Yaz transfer döneminde Brescia'nın bedavaya kadrosuna kattığı Balotelli antrenmanda ortalığı karıştırarak Fabio Grosso ile ipleri tamemen koparmıştı.
Çin'den gelen tekliflerle ilgilenmediği kaydedilen Balotelli'nin Galatasaray'ın yanı sıra MLS ve Brezilya kulüplerinden'de gelen tekliflere de sıcak baktığı konuşuluyor. (Sporx)
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