SPOR

La Gazzetta dello Sport: Balotelli, Galatasaray'a transfer olabilir

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.11.2019 21:36 | Son Güncelleme

İtalyan basını, Brescia'da teknik direktör Grosso ile kapışan Mario Balotelli'nin Galatasaray'a gelebileceğini yazdı.

İtalya Serie A ekiplerinden Brescia forması giyen Mario Balotelli için Galatasaray sürprizi yaşandı.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Devre arasında teknik direktör ile arasındaki problemler yüzünden Brescia'dan ayrılmayı planlayan Balotelli'ye Galatasaray'dan teklif geldi.

Yaz transfer döneminde Brescia'nın bedavaya kadrosuna kattığı Balotelli antrenmanda ortalığı karıştırarak Fabio Grosso ile ipleri tamemen koparmıştı.

Çin'den gelen tekliflerle ilgilenmediği kaydedilen Balotelli'nin Galatasaray'ın yanı sıra MLS ve Brezilya kulüplerinden'de gelen tekliflere de sıcak baktığı konuşuluyor. (Sporx)

PARTNERAradan tam 37 yıl geçtiAradan tam 37 yıl geçti
Falcao transferi için şok yorumFalcao transferi için şok yorum
Son 38 sezonun en kötü gol performansıSon 38 sezonun en kötü gol performansı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mario balotelli Galatasaray La Gazzetta dello Sport

En Çok Okunan Haberler

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

Zengin eşten sonra modacı kardeşiyle gündemde

CHP'li belediyeye kayyum atandı

CHP'li belediyeye kayyum atandı

Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

Muslera'dan kavga yorumu

Muslera'dan kavga yorumu

'Rakip hocanın ne dediği beni ilgilendirmiyor'

'Rakip hocanın ne dediği beni ilgilendirmiyor'

İşte maç sonu çıkan kavganın sebebi

İşte maç sonu çıkan kavganın sebebi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Paris'te Galatasaray taraftarına şok saldırı

Paris'te Galatasaray taraftarına şok saldırı

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İki yıldız, Fatih Terim'le çalışmak istemiyor

İki yıldız, Fatih Terim'le çalışmak istemiyor

Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Muslera açıklaması

Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Muslera açıklaması

Okuyucu Yorumları 17 yorum
BAŞAKŞEHİR HAKEMİN AÇIK ŞEKİLDE CİNCONU KOLLAMASINA RAĞMEN TERİMLE BERABER CİNCONU DA HAKEMİ DE SAHAYA GÖMDÜ. HELE HAKEM CİNCONU AÇIK AÇIK KOLAMASA 4-5 YERDİ. BİR DE CİNCONUN ZATEN İŞİ GÜCÜ ALGI. HER YENİLGİDEN SONRA YALAKA SPOR YAZARLARI DA DEVREYE GİREREK CİNCONUN YENİLGİSİNİ BAŞKA GÜNDEMLER YARATARAK UNUTTURMAYA ÇALIŞIYOR.
sigir
@lotagh çok boş konuşuyorsun 3 pozisyonu var toplam başakşehir 2 şutu var 1 golu var cinconmuş 4 yıldıza bak saygı duy ülkenin en büyük başarısını yapan teknik adamına da saygı duy aslan
disiplinsiz birisi.işe yaramaz
kardeşim politika belli karşı rakibe antipatisi olan biri aynı meli gibi onlar böyle adamlar ile besleniyorlar rakibi çıldıltmak için nede olsa hakemler satılık kart falan yok sertlik ve ir o kadarı fazlaki gsnin yaptıkları bu çocukta böyle biri
Gelmeli. Burada kendini kanıtlar. Duygusal bir insan.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tuzlasporlu Gökhan Çıra'dan Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

Fatih Terim'e olay sözler: Sen kimsin? Mafya mısın?

Fernando Muslera: Kimseye vurmadım, görüntü göstersinler

Muslera'dan kavga yorumu

Sofiane Feghouli’den 1 gol, 1 asist

Feghouli’den 1 gol, 1 asist

Son dakika! Tuzlaspor - Galatasaray maçı sonrası kavga çıktı!

Tuzlaspor - Galatasaray maçı sonrası kavga çıktı!

ÖZET | Tuzlaspor - Galatasaray: 0-4 maç sonucu

Aslan rövanşta turladı!

Fatih Terim isyan etti: Yok yani yok!

Fatih Terim isyan etti: Yok yani yok!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.