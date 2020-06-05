La Liga ekibi Real Betis Feghouli'ye talip oldu

Galatasaray'da Sofiane Feghouli ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İspanya merkezli spor portalı Super Sports'ta, Real Betis'in Feghouli için harekete geçtiği yazıldı.
Sarı kırmızılı takımın Faslı futbolcu için 10 milyon Euro istediği bilinirken, La Liga temsilcisinin önümüzdeki günlerde Galatasaray yönetimiyle masaya oturacağı ifade edildi.
Haberde ayrıca, puan tablosunda 12. sırada bulunan Real Betis'in nokta atışı transferler yaparak önümüzdeki sezona güçlü girmek istediği belirtildi. Feghouli, Valencia ve Almeira formalarıyla 155 maça çıkmış ve 22 gol atıp 34 de asist yapmıştı. 30 yaşındaki futbolcu Galatasaray formasıyla ise bu sezon 30 maçta forma giydi ve 6 gol, 5 asistlik bir performans sergiledi.
(AJANSSPOR)
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