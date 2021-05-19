YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Labirent görünümlü Dalyan sazlıkları misafirlerini yine eşsiz bir yolculuğa çıkaracak

Labirent görünümlü Dalyan sazlıkları misafirlerini yine eşsiz bir yolculuğa çıkaracak

19.05.2021 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dalyan Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Ali Mürşit Yağmur: - "Ziyaretçilerin tamamı teknelerle Dalyan Kanal gezisine çıkarak bölgedeki sazlıkları, plajı, kuş çeşitlerini, tarihi alanları geziyor" - Turizm işletmecisi Özay Akdoğan: - "Sezona hazırız, tüm hazırlıklarımız tamam. Önümüzdeki günlerde misafirlerimizi ağırlamaya başlayacağız. Bu yıl yoğun bir talep bekliyoruz"

DURMUŞ GENÇ - Muğla'nın Ortaca ilçesinde her yıl binlerce turistin sazlıklar arasında teknelerle gezdiği doğal güzellikleriyle ünlü Dalyan Kanalı'nın, bu yıl da misafirlerinin gözdesi olması bekleniyor.

Avrupa'nın en iyi korunan açık alanları arasında gösterilen ve her yıl ortalama 1 milyon turisti ağırlayan Dalyan Kanalı'nda turistik gezilerde kullanılan tur tekneleri, çekek yerinde bakımları titizlikle yapılıp suya indirildi.

Labirent görünümlü sazlıkların arasında turistler, doyumsuz bir yolculuğa çıkacak.

Kaunos Antik Kenti ile tarihi açıdan da zengin bölge, tatlı ve tuzlu suyu, kumsalıyla ziyaretçilerine unutulmaz bir tatil imkanı sunuyor.

- Keyifli yolculuğa çıkıyorlar

Dalyan Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Ali Mürşit Yağmur, AA muhabirine, bölgede tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Bölgenin genellikle butik otel ve pansiyonların yoğun olması nedeniyle güvenli görüldüğünü aktaran Yağmur, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki günlerde Rusya ve Ukrayna'dan gelen turistleri Dalyan'da ağırlamaya başlayacağız. Bunun yanı sıra turizmcilere de bölgemizi gezdirerek tanıtım çalışması yapacağız. İyi bir sezon geçirmek için her türlü tedbiri aldık. Misafirlerimizi bekliyoruz. Burası turistlerin uğrak noktaları arasında. Labirenti andıran sazlık alanları ilgi görüyor. Ziyaretçilerin tamamı teknelerle Dalyan Kanal gezisine çıkarak bölgedeki sazlıkları, plajı, kuş çeşitlerini, tarihi alanları geziyor. Keyifli bir yolculuğa çıkıyor."

- "Unutulmaz bir tatil yaşayacaklar"

Dalyan'da yaklaşık 32 yıldır turizm işletmeciliği yapan Özay Akdoğan, teknelerin tüm bakımlarının ve hazırlıklarının tamamlanarak kanala indirildiğini aktardı.

Dalyan Kanalı'nda 500'e yakın teknenin turizme hizmet verdiğini, salgınla ilgili tüm tedbirlerin alındığını anlatan Akdoğan, "Sezona hazırız, tüm hazırlıklarımız tamam. Önümüzdeki günlerde misafirlerimizi ağırlamaya başlayacağız." dedi.

Akdoğan, bu yıl yoğun talep beklediklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Amacımız Dalyan'a gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayarak daha sonraki yıllarda tekrar gelmelerini sağlamak. Gelen misafirlerimiz kanalın etrafında bulunan İztuzu Plajı, nesli tehlike altındaki caretta carettaları, çamur banyoları görecek ve unutulmaz bir tatil yaşayacak."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHakan Altun: Doktorlar dinlenmemi istiyorHakan Altun: Doktorlar dinlenmemi istiyor
Datça'da 100 yıllık cezaevi "Demokrasi Müzesi"ne dönüştürülüyorDatça'da 100 yıllık cezaevi "Demokrasi Müzesi"ne dönüştürülüyor
Anahtar Kelimeler:
Muğla

Muğla Namaz Vakitleri 19 Mayıs Çarşamba

İmsak
04:10
Sabah
05:48
Öğle
13:08
İkindi
16:58
Akşam
20:18
Yatsı
21:49

Muğla Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Çarşamba

Esenler Eczanesi
Merkez
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Esenler Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor-Beşiktaş maçına doğru

Türkiye Kupası finalinde Antalyaspor-Beşiktaş maçına doğru

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Denizli'de otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti

Denizli'de otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti

Konya'daki trafik kazasında ölen baba ile 3 yaşındaki kızı gözyaşları arasında toprağa verildi

Konya'daki trafik kazasında ölen baba ile 3 yaşındaki kızı gözyaşları arasında toprağa verildi

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan 17 günlük tam kapanma dönemi saat 05.00 itibarıyla sona erdi

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan 17 günlük tam kapanma dönemi saat 05.00 itibarıyla sona erdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.