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Laboratuvarların ortak kullanımına yönelik iş birliği anlaşması imzalandı

29.01.2021 17:10 | Son Güncelleme:
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Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi laboratuvarlarının ortak kullanımına ve iki üniversite arasında iş birliği yapılmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünde, Rektör Prof.

Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi laboratuvarlarının ortak kullanımına ve iki üniversite arasında iş birliği yapılmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.
Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünde, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak’ın katılımıyla gerçekleşen protokol; Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan Beslenme Antropometrisi, Beslenme İlkeleri ile Besin Kimyası Laboratuvarının, Erzurum Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencileri tarafından kullanılmasını kapsıyor.
Atatürk Üniversitesinin, eğitim vermenin yanında araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütme ve paydaşlarıyla iş birliği yapma gibi oldukça önemli misyonları da yerine getirdiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bu kapsamda Erzurum Teknik Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzalandığını söyledi. Atatürk Üniversitesinin 63 yıllık birikimi, donanımlı altyapı sistemi ve nitelikli personeli ile ülkesine katma değer sağladığını aktaran Çomaklı, imzalanan anlaşmanın Erzurum’un iki güzide kurumuna hayırlı olması temennisinde bulundu.
ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ise yapılan protokolün sağlık eğitimi imkânlarının gelişmesine ve eğitim uygulamalarında kolaylıkların sağlanmasına katkı sağlayacağını ifade etti.
İmza töreni, iyi niyet temennileriyle son buldu.

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