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Labrador cinsi köpek kedi yavrularına annelik yapıyor

KÜTAHYA HABERLERİ  | 01.12.2020 10:43 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Esenevler Mahallesi’nin maskotu olan bir köpek, öksüz kedi yavrularına annelik yapıyor.Hayvansever Eğitimci Recep Gökçen tarafından gözlemlenen ve mahalle sakinlerinin sevgilisi olan köpek, öksüz kalan 4 kedi yavrusuna kendi yavruları gibi bakıyor.Fedakar labrador cinsi köpeğin çok sabırlı ve duygusal olduğunu belirten Gökçen, bu cins köpeklerin insanlarla yaşamayı çok sevdiğini, çocuklar ve herkese çok yakın, sevgi dolu olduğunu ifade etti.

Labrador cinsi köpek kedi yavrularına annelik yapıyor

Kütahya’nın Simav ilçesinde, Esenevler Mahallesi’nin maskotu olan bir köpek, öksüz kedi yavrularına annelik yapıyor.
Hayvansever Eğitimci Recep Gökçen tarafından gözlemlenen ve mahalle sakinlerinin sevgilisi olan köpek, öksüz kalan 4 kedi yavrusuna kendi yavruları gibi bakıyor.
Fedakar labrador cinsi köpeğin çok sabırlı ve duygusal olduğunu belirten Gökçen, bu cins köpeklerin insanlarla yaşamayı çok sevdiğini, çocuklar ve herkese çok yakın, sevgi dolu olduğunu ifade etti. Mahalle sakinleri tarafından gıda desteği verilen köpek, annelik yaptığı kedi yavrularının yanına başka hayvanları da yaklaştırmıyor.

Labrador cinsi köpek kedi yavrularına annelik yapıyor

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