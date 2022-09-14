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LACP'den Şişecam'ın faaliyet raporuna iki ödül

14.09.2022 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LACP'den Şişecam'ın faaliyet raporuna iki ödül

İSTANBUL (AA) - Şişecam’ın 2021 Yılı Faaliyet Raporu, iletişim alanında mükemmellik standartlarını belirleyen ve dünyanın prestijli platformlarından biri olan Amerikan İletişim Profesyonelleri Birliği League of American Communications Professionals (LACP) tarafından iki ödüle layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Şişecam’ın 2021 Yılı Faaliyet Raporu kendi kategorisinde altın ödül alırken, "Bölgesel Özel Başarı: En İyi Ajans Raporu" kategorisinde de gümüş ödülü almaya hak kazandı.

İlk izlenim, rapor kapağı, hissedarlara mektup, rapor anlatımı, rapor finansalları, net mesaj ve bilgi erişimi kriterleri dikkate alınarak yapılan değerlendirmelerde Şişecam, 2021 yılı Faaliyet Raporu ile 100 üzerinden 98 puan alarak öne çıkmayı başardı.

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