Ladik Akdağ Kayak Merkezi kayakseverlerden ilgi gördü

Samsun'un Ladik ilçesinde bulunan Ladik Akdağ Kayak Merkezi, hafta sonunda hoşça vakit geçirmek isteyen kayakseverleri ağırladı.

Kentin 2 bin rakımlı kayak merkezi, kayak tutkunlarını misafir etti. Aileleriyle tesise gelen çocuklar, karın keyfini çıkardı. Çocukların yanı sıra yetişkinler de tesislerde kayak yapmanın tadına vardı.

Malzemesi olmayan bazı vatandaşlar, kızakla kaymayı tercih etti. Kayak yapmayı öğrenmeye çalışanlar ise zor anlar yaşadı. Pistte düşe kalka kaymaya çalışanlar, eğitmenlerden yardım aldı.

Telesiyejle dağın zirvesine çıkanlar, tırmanışta rüzgar, kar ve soğuktan etkilenseler de dönüşte doyumsuz manzaranın tadını çıkardı.

Kısıtlamayı kayak merkezinde geçiren misafirler, salgın nedeniyle kapalı yerlerde kalmaktansa buraya gelip çocuklarını mutlu etmek istediklerini dile getirdi.

