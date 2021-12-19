Ladik Akdağ Kayak Merkezi'nde kurtarma tatbikatı yapıldı

Samsun'un Ladik ilçesinde bulunan Akdağ Kış Sporları ve Kayak Merkezi'nde Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve ilgili kurumlarca kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kış turizminde Türkiye'nin önemli adreslerinden biri olan 1900 rakımlı Akdağ Kış Sporları ve Kayak Merkezi her yıl binlerce kayakseveri ağırlıyor.

Dağcılık, çim kayağı, kızak, ATV safari, yamaç paraşütü gibi çok sayıda sportif avantaj sağlayan, yayla şenlikleriyle de ilgi çeken Ladik Akdağ Kayak Merkezi Samsun'a 80, ilçeye 7 kilometre uzaklıktaki bulunuyor. Merkeze en çok ilgiyi ise Amasya, Çorum, Tokat, Sinop ve Ordu gibi çevre iller gösteriyor.

Konaklama imkanı ve kafeteryalarıyla doğa fotoğrafçıları ve adrenalin tutkunlarının buluşma noktası haline gelen Akdağ'daki yoğunluk ise her geçen gün artıyor. En büyüğü 1675 metre uzunluğunda 6 piste sahip kayak merkezinde 1500 metre uzunluğunda telesiyej bulunuyor. 16 direk ve 84 sandalyeli telesiyej ile zirveye 10 dakikada ulaşabilenler, doyumsuz manzaranın keyfini çıkarıyor.

Ziyaretçilerin telesiyejde mahsur kalmaması için Ladik Kaymakamlığının talebi üzerine kurtarma tatbikatı yapıldı.

Samsun Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen tatbikata, İtfaiye Dairesi Başkanlığından 6, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) 8, İl Sağlık Müdürlüğünün UMKE ekibinden 4, 112 ekibinden 3, Türk Telekom Bölge Müdürlüğü Arama Kurtarma Ekibinden (TAKE) 7 ve Akdağ Kayak ve Turizm İşletme Müdürlüğünden 6 olmak üzere toplamda 34 uzman personel katıldı.

Tatbikatta senaryo gereği teknik arıza sebebiyle telesiyejde iki kişinin mahsur kaldığı bilgisi üzerine, arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Kısa sürede olay yerine varan ekipler, güvenlik önlemi alarak telesiyeje çıktı. Güvenli şekilde aşağı indirilenler, kar motorlarıyla tesise getirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Rıza Zengin, kurtarma tatbikatına katılan tüm kurumlara ve personele teşekkür etti.

