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Laleto Tekstil vatandaşa hayallerindeki giyinme fırsatını sunuyor

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 20.09.2020 12:00 | Son Güncelleme

Merkezi İstanbul’da bulunan Laleto Tekstil, en kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla vatandaşlarla buluşturmasından dolayı büyük beğeni topluyor.

Laleto Tekstil vatandaşa hayallerindeki giyinme fırsatını sunuyor

Merkezi İstanbul’da bulunan Laleto Tekstil, en kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla vatandaşlarla buluşturmasından dolayı büyük beğeni topluyor. Bugüne kadar sayısız insana hayallerindeki gibi giyinmelerini sağlayan Laleto Tekstil, bünyesinde bulunan ürünlerle özellikle kadınlara güzel kombinler oluşturma fırsatı sunuyor.
Laleto Tekstil modacısı Mehmet Sait Dalmış, bu kadar kaliteli bir markanın ürünlerinin neden bu kadar uygun fiyatlı olduğuna açıklık getrdi. Üretim sürecinin başından sonuna kadar her şeyi kendilerinin tasarladığını ifade eden Dalmış, maliyetlerin düşük olma sebebinin bu olduğunu dile getirdi. Bir kadının pahalı markalardan ziyade kendisine yakışanı giymesini sağlayacak ürünlere yönelmesi gerektiğini aktaran Dalmış, "Birçok kadın pahalı markalardan alışveriş yapıp giyinmeyi en doğru seçenek zannediyor. Ancak, bir insanın kendine yakışanı giymesi son derece önemlidir. Bu noktada, düşük fiyatlı bir kıyafet size yakışıyorsa hiç düşünmeden satın almalısınız. Bunun yanı sıra, kendi vücut tipinize uygun olarak giyinmelisiniz. Her kadın, hangi vücut tipine sahip olduğunu bilmektedir. Bu noktada, vücut tipinize uygun alt ve üst giyim parçalarını tercih etmelisiniz. Bu sayede, kıyafet hilesi gibi imkanlardan faydalanma şansına erişebilirsiniz. Fazla kiloları olan bir kadınsanız bunu gizleyecek türden seçimler yapmalısınız. Örneğin, siyah başta olmak üzere koyu renkli kıyafetler giydiğiniz takdirde fazla kilolarınızı gizleme şansına erişirsiniz. Buna ek olarak, yatay çizgili kıyafetler yerine dikey çizgili kıyafetler tercih ettiğiniz takdirde normalden daha zayıf gözükebilirsiniz. Laleto Tekstil bünyesinde her vücut tipine uygun sayısız kıyafet seçeneği bulunmaktadır. Üstelik, tüm bu kıyafetleri indirim ve kampanyalar sayesinde çok uygun fiyata satın alabilirsiniz" dedi.

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