YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Laodikeia Antik Kenti tiyatrosu 2021 yılında etkinliklere ev sahipliği yapacak

Laodikeia Antik Kenti tiyatrosu 2021 yılında etkinliklere ev sahipliği yapacak

DENİZLİ HABERLERİ  | 27.04.2020 13:13 | Son Güncelleme

Denizli Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Türkiye’nin en önemli antik kentlerinden birisi olan ‘Laodikeia Antik Kenti’nde 2021 yılının Mart ayında antik tiyatro içerisinde birçok farklı etkinliklere ev sahipliği yapılabileceğini kaydetti.Denizli turizminin önemli noktalarından biri olan ve 15 yıldır bünyesindeki eserleri gün yüzüne çıkarılması konusunda çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiği Laodikeia Antik Kenti’ni ziyaret eden Örki, kazı çalışmalarını yerinde inceledi ve burada çalışanlar için maske temin etti.Başkan Örki, sosyal mesafe kuralları gözeterek yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aldı.

Denizli Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Türkiye’nin en önemli antik kentlerinden birisi olan ‘Laodikeia Antik Kenti’nde 2021 yılının Mart ayında antik tiyatro içerisinde birçok farklı etkinliklere ev sahipliği yapılabileceğini kaydetti.
Denizli turizminin önemli noktalarından biri olan ve 15 yıldır bünyesindeki eserleri gün yüzüne çıkarılması konusunda çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiği Laodikeia Antik Kenti’ni ziyaret eden Örki, kazı çalışmalarını yerinde inceledi ve burada çalışanlar için maske temin etti.
Başkan Örki, sosyal mesafe kuralları gözeterek yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ve Laodikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, Başkan Örki’ye çalışmalar hakkında bilgiler verip tarihi kenti gezdirdi. Başkan Örki, kazı heyetinin kullanması için gerekli olan maskeleri Şimşek’e teslim etti.

“Pandemiye rağmen çalışmalarımıza tedbirlerimizi alarak devam ediyoruz”
Laodikeia Antik Kenti’nde kazı çalışmalarının korona virüs nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uygun olarak devam ettiğini söyleyen Şimşek, “Bizler burada pandemiye rağmen çalışmalarımızı tedbirlerimizi alarak devam ediyoruz. Laodikeia’nın güzelliklerinin ortaya çıkarılması için 15 yıldan bu yana bakanlığımız, valiliğimiz, üniversitemiz ve belediyelerimizle hummalı bir şekilde çalışıyoruz. Ramazan Bayramının hemen arkasında Cumhurbaşkanımızın, Kültür ve Turizm Bakanımızın dediği gibi Laodikeia’nın bu güzelliklerini herkes görebilecek. Yoğun programları arasında bizleri burada ziyaret eden Başkan Örki’ye bizzat teşekkür etmek istiyorum. Bu ziyaret bize moral verdi. Aynı zamanda ihtiyacımız olan maskeleri temin etti. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.

“15 yılda 100 yıllık eser ortaya çıktı”
Başkan Örki ise Laodikeia Antik Kenti’ndeki çalışmalarını korona virüsün engellemediğini söyleyerek, Laodikeia’nın mevsim güzelliklerini başta Denzililer olmak üzere bütün Türkiye’ye hatta bütün dünyaya bir kez daha yansıtmak ve duyurmak istediklerini ifade etti. Başkan Örki, “Buradaki uzman kadrolarla bu güzel coğrafyamızın içerisinde bulunan medeniyetleri beşiklik yapmış ev sahipliği yapmış olan Laodikeia’yı ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Burada 15 yıldır kazılar yapılıyor. Ancak benim kanaatimce bu 15 yıl içerisinde yerli ve milli imkanlarla yapılan bu kazılarda tahmin ediyorum 100 yıllık eser ortaya çıkarıldı. Bundan ötürü çalışan bütün herkese yürekten teşekkür ediyorum. İnşallah çok kısa bir süre içerisinde tiyatromuzda çalışmalar sonlanacak. 2021 yılının Mart ayında antik tiyatromuzun içerisinde birçok farklı etkinliklere de ev sahipliği yapabiliriz. Pamukkale Belediyesi olarak turizmimizin biran evvel açılacağı o güzel günleri iple çekiyoruz. Hiç kimse umutsuz olmasın, herkes evinde sağlıkla kalmaya devam etsin. Böyle olsun ki ülkemiz steril bir şekilde bu süreci atlatmış olsun” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Karantinada insanın içini ısıtan görüntülerKarantinada insanın içini ısıtan görüntüler
PARTNER Damla ve eşi arasındaki kriz olay oldu! Damla ve eşi arasındaki kriz olay oldu!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

Avukat 7. kattan atlayarak intihar etti

AK Partili Yavuz’dan CHP’li Vekile; “Bülbül gibi şakımanızın ardındaki amaç nedir?”

AK Partili Yavuz’dan CHP’li Vekile; “Bülbül gibi şakımanızın ardındaki amaç nedir?”

Yaşlı çifti karbonmonoksit gazı ayırdı

Yaşlı çifti karbonmonoksit gazı ayırdı

Karantinada insanın içini ısıtan görüntü

Karantinada insanın içini ısıtan görüntü

Marmaris polisi denizdeki balıkları besledi

Marmaris polisi denizdeki balıkları besledi

Ege Üniversitesinden eğitim öğretimde dijital devrim

Ege Üniversitesinden eğitim öğretimde dijital devrim

Denizli Namaz Vakitleri 27 Nisan Pazartesi

İmsak
04:35
Sabah
06:06
Öğle
13:06
İkindi
16:52
Akşam
19:57
Yatsı
21:21

Denizli Nöbetçi Eczaneler27 Nisan Pazartesi

Cadde Eczanesi
Merkezefendi
Nergis Eczanesi
Merkezefendi
Pamukkale Aktürk Eczanesi
Merkezefendi
Umut Eczanesi
Merkezefendi
Akkaya Eczanesi
Pamukkale
Sevil Eczanesi
Pamukkale
Şebnem Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Denizli'de evinde ölü bulunan gencin cebinden uyuşturucu çıktı

Denizli'de evinde ölü bulunan gencin cebinden uyuşturucu çıktı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Hırsızlık ve çeşitli suçlardan 24 şahıs tutuklandı

Hırsızlık ve çeşitli suçlardan 24 şahıs tutuklandı

Oğlunu iple boğan baba intihar etti

Oğlunu iple boğan baba intihar etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.