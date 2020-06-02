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Laodikya’ya 100 kişilik ekiple büyük temizlik

DENİZLİ HABERLERİ  | 02.06.2020 15:59 | Son Güncelleme

Denizli’de her yıl yüzlerce turisti ağırlayan ve bir süreliğine ziyaretçi girişine kapalı olan Laodikya Antik Kenti’nde 100 kişilik ekiple temizlik çalışmaları başladı.

Denizli’de her yıl yüzlerce turisti ağırlayan ve bir süreliğine ziyaretçi girişine kapalı olan Laodikya Antik Kenti’nde 100 kişilik ekiple temizlik çalışmaları başladı. Tarihi alanda meydana gelebilecek olan yangın riskine karşı önlemler alındı.
Anadolu’nun en büyük antik kentlerinden biri olan Laodikya’nın gün yüzüne çıkarılıp dünya kültür mirasına kazandırılması için birçok çalışmaya imza atan Denizli Büyükşehir Belediyesi, korona virüs (Kovid-19) nedeniyle geçici süre kapalı tutulan antik kentte yabani ot temizliği yaptı. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ilk kez Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yaptığı protokolle işletmesini üstlenip, kazı çalışmalarına destek verdiği Laodikya Antik Kenti’ne 100 kişilik ekiple çıkarma yaptı. Tarihi alanda kuruyan yabani otların temizliğini yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler Laodikya Antik Kenti’nde meydana gelebilecek yangın riskini de önledi.

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