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Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, seçim çalışmalarına devam ediyor

İHA İHA
01.03.2024 12:20
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Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, yerel seçimler çerçevesinde çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, seçim çalışmalarına devam ediyor

Esnaf ve ev ziyaretleriyle vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, “Lapseki’yi belirli bir yere getirdik, çıtayı yükselttik. İnşallah önümüzdeki dönemde bu güzel projelerle beraber gençlerimize, çocuklarımıza, kadınlarımıza, yaşlılarımıza ve kısacası tüm Lapsekililere çok güzel projelerimiz var. Lapseki’ye daha güzel hizmet yapmak istiyoruz” dedi.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, 31 Mart yerel seçimler öncesi, AK Parti ilçe Başkanlığı tarafından belirlenen çalışma programı çerçevesinde, esnaf ve ev ziyaretleriyle vatandaşlarla bir araya geliyor. AK Parti ilçe Başkanı Hasan Engin ve İl Genel Meclis üyesi adaylarla birlikte köy ziyaretleri programına katılıyor.

Lapseki’ye 10 yıldır Belediye Başkanı olarak hizmet eden Başkan Eyüp Yılmaz, “2024 yerel seçim startı verilmesinin ardından 31 Martta yapılacak yerel seçimler için sokaklardayız. Her tarafı ev ev dolaşıyoruz. Çalışmalarımız bütün hızıyla devam ediyor.

Teşkilatlarımız, ana kadememiz, gençlik kollarımız, mahalle temsilcilerimiz, yeni dönemde bizimle beraber yol yürümek isteyen hanımefendiler var. Hep birlikte çalışmalarımız devam ediyor. Çalmadık kapı, sıkılmadık el bırakmayacağız düsturuyla ilçemiz de yaşayan vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. 10 yıldır Lapsekililere hizmet etmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki dönem içerisinde de Allah bize tekrar nasip ederse, ilçe halkının da desteği olursa çok güzel projelerimiz var. Lapseki’yi belirli bir yere getirdik, çıtayı yükselttik. İnşallah önümüzdeki dönem de bu güzel projelerle beraber gençlerimize, çocuklarımıza, kadınlarımıza, yaşlılarımıza ve kısacası tüm Lapsekililere çok güzel projelerimiz var. Lapseki’ye daha güzel hizmet yapmak istiyoruz. Elbette hem teşkilatlarımız, hem meclisimiz, hem de aynı zamanda belediye personelimiz ile birlikte bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımız devam edecek. Bugüne kadar yaptıklarımız bundan sonra yapacaklarımızın teminatı olacaktır. Ben herkesi çalışmalara ve bizi desteklemeye devam ediyorum” dedi.

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