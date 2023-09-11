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Lapseki’de 3 bin 795 öğrenci ders başı yaptı

11.09.2023 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde 2023-2024 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla 3 bin 795 öğrenci ders başı yaptı.

Lapseki’de 3 bin 795 öğrenci ders başı yaptı

Lapseki ilçesinde 2023-2024 eğitim-öğretim yılı için 25 Eylül İlkokulu’ndan program düzenlendi. Programa, Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ve ilçe Milli Eğitim Müdürü Harun Çetin, veliler, öğrenciler katıldı. Protokol üyeleri 25 Eylül İlkokulunda 1’inci sınıf öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilere yeni eğitim-öğretim yılı için başarılar dileyen protokol üyeleri, öğrencilere çeşitli hediyeler takdim etti.

Lapseki’de 2023-2024 eğitim-öğretim yılında Anaokullarında 285, ilkokullarda 1450, ortaokullarda 1300, liselerde 760 öğrenci olmak üzere toplam 3 bin 795 öğrenci ders başı yaptı.

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