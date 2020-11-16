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Lapseki’de 413 ton kömür yardımı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 16.11.2020 12:47 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 413 ton kömür dağıtımı yapıldı.Lapseki ilçe merkezi, belde ve köylerde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 413 ton kömür dağıtımı yapıldı.

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 413 ton kömür dağıtımı yapıldı.
Lapseki ilçe merkezi, belde ve köylerde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından 413 ton kömür dağıtımı yapıldı. Vakıf müdürlüğünden edinilen bilgide mütevelli heyeti tarafından daha önceki çalışmalarda belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere birer ton olmak üzere toplamda 413 ton kömür yardımı yapıldı. Vakıf personelleri ile muhtarlar eşliğinde sürdürülen kömür dağıtımı çalışmaları 15 günlük süre içerisinde sona ermesi planlanıyor. Yüzü gülen ihtiyaç sahibi aileler, ‘Allah devletimize zeval vermesin. Allah razı olsun’ diyerek memnuniyetlerini dile getirdi.

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