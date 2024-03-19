Lapseki’de 5. Kitap Festivali ve İmza Günleri’nin açılışı gerçekleşti

Lapseki Belediyesi Sosyal Tesisler 2’de gerçekleştirilen açılışa Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Hasan Engin ve vatandaşlar katıldı. Kitap Festivalinde Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, yazarlar ile bir araya geldi.

Yaklaşık 10 gün açık olacak kitap fuarında her gün ayrı yazarlar gelerek, fuarı ziyaret edenlerin kitaplarını imzalayacak.

Kitap fuarını gezen Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, "Ben öncelikle herkesin mübarek Ramazan’ını kutluyor, hayırlı ramazanlar diliyorum. Bir hafta boyunca açık kalacak kitap fuarına biz genç yaşlı demeden herkesi bekliyoruz. Bundan sonraki kitap fuarımızı inşallah kiraz festivalinde yapacağız. Yılda birkaç defa kitap fuarı yapıyoruz bu yıl Mart ayı Ramazan ayına özel olarak geldi yazarlarımız kitaplarıyla. Burada yaklaşık bin 500 çeşit kitap ve 15 binin üzerinde de kitap var kitap severler buraya geldiğinde istedikleri kitabı bulabileceklerini düşünüyor herkesi kitap fuarına bekliyorum” dedi.

