YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Lapseki’de, Akdeniz sineğiyle mücadele

Lapseki’de, Akdeniz sineğiyle mücadele

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 30.06.2020 15:55 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde Akdeniz sineğinin popülasyonunu takip etmek amacıyla meyve ağaçlarına kapan kuruldu.Lapseki İlçe Gıda ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ziraat mühendisleri ilçe merkezi ve beldelerde yer alan tarlalarda 1 dekar alana, 5 adet tuzak astı.

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde Akdeniz sineğinin popülasyonunu takip etmek amacıyla meyve ağaçlarına kapan kuruldu.
Lapseki İlçe Gıda ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ziraat mühendisleri ilçe merkezi ve beldelerde yer alan tarlalarda 1 dekar alana, 5 adet tuzak astı. Edinilen bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanlığının talimatıyla 2020 yılı Bitki Sağlığı Uygulama Programı kapsamında çalışmaların sürdürülerek rapor hazırlanacağı kaydedildi.
Meyveleri çürütüyor
Akdeniz Sineği, Lapseki ilçesinde; şeftali, kayısı, Trabzon hurması ve zeytin olmak üzere birçok tarım ürününe zarar veriyor. Meyvelere gelişim döneminde yumurta atarak çürümesine sebep olan Akdeniz Sineği, meyvenin etli kısmından beslenerek burada bir yumuşama ve çöküntü meydana getiriyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü Youtuber'dan olay yaratan paylaşım! Kırmızı bikinisiyle... Ünlü Youtuber'dan olay yaratan paylaşım! Kırmızı bikinisiyle...
Böyle geldiler! Meyve bahçelerine dadandılarBöyle geldiler! Meyve bahçelerine dadandılar
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana'da fuhuş operasyonu

Adana'da fuhuş operasyonu

Akyaka’da 6 bin 155 kök kenevir ele geçirildi

Akyaka’da 6 bin 155 kök kenevir ele geçirildi

Kadınların korkulu rüyası ‘Endometriozis’ ten kurtulmak mümkün

Kadınların korkulu rüyası ‘Endometriozis’ ten kurtulmak mümkün

Emekliler çifte bayram yaşamak istiyor

Emekliler çifte bayram yaşamak istiyor

Küçük kardeşlerden örnek davranış

Küçük kardeşlerden örnek davranış

Talas’ta kırsala hizmet yağıyor

Talas’ta kırsala hizmet yağıyor

Çanakkale Namaz Vakitleri 30 Haziran Salı

İmsak
03:45
Sabah
05:41
Öğle
13:23
İkindi
17:21
Akşam
20:55
Yatsı
22:42

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler30 Haziran Salı

Çarşı Eczanesi
Merkez
Nergis Eczanesi
Merkez
Anafartalar Eczanesi
Kepez
Eda Eczanesi
Ayvacik
Merkez Eczanesi
Ayvacik
Şifa Eczanesi
Bayramic
Kocaman Eczanesi
Biga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Şiir yarışmasında Türkiye birincisi oldu

Şiir yarışmasında Türkiye birincisi oldu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Traktör altında kalan kişi hayatını kaybetti

Traktör altında kalan kişi hayatını kaybetti

Biga Belediyesi sokak hayvanlarına çatı oluyor

Biga Belediyesi sokak hayvanlarına çatı oluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.