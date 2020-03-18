YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. Lapseki’de korona virüs ile mücadele sürüyor

Lapseki’de korona virüs ile mücadele sürüyor

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 18.03.2020 14:36 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Lapseki ilçesi ve beldelerinde korona virüs ile mücadele kapsamında dezenfekte çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.Belediye ekipleri tarafından caddeler, sokaklar, okullar, camiler, iş yerleri, toplu taşıma otobüsleri, feribotlar, otobüs durakları, çöp konteynerleri ilaçlanıyor.

Çanakkale’nin Lapseki ilçesi ve beldelerinde korona virüs ile mücadele kapsamında dezenfekte çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.
Belediye ekipleri tarafından caddeler, sokaklar, okullar, camiler, iş yerleri, toplu taşıma otobüsleri, feribotlar, otobüs durakları, çöp konteynerleri ilaçlanıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile kahvehane, kıraathane, kafeterya ve birçok faaliyet kolunun geçici süre ile kapatılmasının ardından ilçe merkezinde sokak ve caddeler boş kaldı. Çoğu vatandaş tarlalarında açık havada günlük işlerini hallederken, bazı vatandaşlar evlerinde kalmayı tercih ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Üniversitelilerin kız kavgasında korkunç son! Üniversitelilerin kız kavgasında korkunç son!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali Cüneyt Epcim: “Çanakkale Zaferi’ni 105. yıl dönümünde milletçe idrak etmenin kıvanç ve haklı gurunu yaşamaktayız”

Vali Cüneyt Epcim: “Çanakkale Zaferi’ni 105. yıl dönümünde milletçe idrak etmenin kıvanç ve haklı gurunu yaşamaktayız”

3 gündür kayıp olan üç kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

3 gündür kayıp olan üç kişiyi arama çalışmaları devam ediyor

Tatlıcı ve künefecilere korona yasağı

Tatlıcı ve künefecilere korona yasağı

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kaymakam Aslan’dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

Kaymakam Aslan’dan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajı

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Hanımeli Sokak kapalı olacak

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle Hanımeli Sokak kapalı olacak

Çanakkale Namaz Vakitleri 18 Mart Çarşamba

İmsak
05:50
Sabah
07:14
Öğle
13:27
İkindi
16:50
Akşam
19:31
Yatsı
20:49

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler18 Mart Çarşamba

Özgür Eczanesi
Merkez
Yaprak Eczanesi
Merkez
Evcim Eczanesi
Kepez
Nil Eczanesi
Ayvacik
Yılmaz Eczanesi
Ayvacik
Bayramiç Eczanesi
Bayramic
İmren Eczanesi
Biga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Çan Cumhuriyet İlkokulunun büyük başarısı

Çan Cumhuriyet İlkokulunun büyük başarısı

Bülent Turan’dan CHP’ye: “Kongrede Demirtaş’ı eş genel başkan seçin”

Bülent Turan’dan CHP’ye: “Kongrede Demirtaş’ı eş genel başkan seçin”

Çanakkale'de tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Çanakkale'de tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Lapsekili avcılar sezonun son sürek avını yaptı

Lapsekili avcılar sezonun son sürek avını yaptı

Başkan Erdoğan, sorunları yerinde inceledi

Başkan Erdoğan, sorunları yerinde inceledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.