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Lapseki’de köy hayırlarına korona virüs engeli

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 22.04.2020 10:57 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde her yıl geleneksel olarak yapılan köy hayırları korona virüs tedbirleri kapsamında iptal edildi.Konuya ilişkin yazılı bir açıklamada bulunan Muhtarlar Derneği Başkanı Mehdi Arıcı, “Çok değerli muhtar arkadaşlarım, ülke genelinde korona virüs dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında yönetim kurulu olarak köy hayırlarının yapılmaması yönünde karar alınmıştır.

Lapseki’de köy hayırlarına korona virüs engeli

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde her yıl geleneksel olarak yapılan köy hayırları korona virüs tedbirleri kapsamında iptal edildi.
Konuya ilişkin yazılı bir açıklamada bulunan Muhtarlar Derneği Başkanı Mehdi Arıcı, “Çok değerli muhtar arkadaşlarım, ülke genelinde korona virüs dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında yönetim kurulu olarak köy hayırlarının yapılmaması yönünde karar alınmıştır. Bu konuda tüm muhtar arkadaşlarımızdan anlayış bekliyor, korona virüs konusunda köylerde yaşayan vatandaşlarımızı bilgilendirmelerini rica ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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