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Lapseki’de pazara dışarıdan esnaf alınmadı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 28.03.2020 10:58 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde Cumartesi günleri şehir içine kurulan halk pazarına korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında dışarıdan esnafların girişine izin verilmedi.Sadece sebze ve meyve reyonlarının yer aldığı pazarda yerli esnaf tezgahlarını süslüyor.

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde Cumartesi günleri şehir içine kurulan halk pazarına korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında dışarıdan esnafların girişine izin verilmedi.
Sadece sebze ve meyve reyonlarının yer aldığı pazarda yerli esnaf tezgahlarını süslüyor. Seyyar Pazarcılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Kavas konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “İçişleri Bakanlığı, İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından alınan karar gereği her Cumartesi kurulan halk pazarında sadece sebze, meyve ve temizlik ürünlerinin yer aldığı reyonların açılmasına izin verdik. Pazarda giyim, ayakkabı, oyuncak gibi zaruri olmayan ihtiyaçların satışına izin verilmiyor. Yoğunluğun azaltılması için tezgahlar arasında 3 metrelik mesafe ayarlandı. Esnaf arkadaşlarımız gıda maddelerini 1 kilogram olacak şekilde ambalajlayarak satışa hazır hale getirdi. Ben sağduyulu davranan tüm esnaflarımıza teşekkür ediyorum" dedi.
Zabıta ekipleri bilgilendirme stantları kurdu
Zabıta ekipleri de ‘Panik yok, tedbir var’ sloganıyla halk pazarının belirli noktalarına stant kurdu. Gün içinde vatandaşlara ve esnaflara kolonya ikramında bulunan zabıtalar, korona virüsüne karşı bilinçlendirme çalışmalarını yürütecek.

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