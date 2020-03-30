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Lapseki’de sokak hayvanları unutulmadı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 30.03.2020 11:02 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde, korona virüs tedbirleri sebebiyle boş kalan sokaklarda yemek bulmakta zorlanan hayvanlara hazır mama dağıtıldı.Lapseki ve Çardak Sokak Hayvanları Koruma Derneği ve belde belediyesinde görevli zabıta ekiplerinin de yer aldığı organizasyonda sokak hayvanlarının yoğun olduğu noktalara yemek ve su bırakıldı.

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde, korona virüs tedbirleri sebebiyle boş kalan sokaklarda yemek bulmakta zorlanan hayvanlara hazır mama dağıtıldı.
Lapseki ve Çardak Sokak Hayvanları Koruma Derneği ve belde belediyesinde görevli zabıta ekiplerinin de yer aldığı organizasyonda sokak hayvanlarının yoğun olduğu noktalara yemek ve su bırakıldı. Dernek Başkanı Hüveyda Gül yaptığı açıklamada; “Bu zor süreçte mamaya ulaşmakta zorlanan, sokakta yaşayan canlarımızın ihtiyaçlarını karşıladık. Can dostlarımızın mama ve su ihtiyaçlarını gidermeye devam edeceğiz. Dernek çalışmalarımıza destek olarak canlarımızı unutmayan Çardak belediyesine çok teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

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