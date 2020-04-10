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Lapseki’de sosyal mesafeli çelenk töreni

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 10.04.2020 13:03 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde Türk Polis Teşkilatı’nın 175.

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde Türk Polis Teşkilatı’nın 175. yıl dönümü sebebiyle çelenk sunma töreni düzenlendi.
Lapseki Hükumet Konağı önünde yer alan Atatürk büstüne İlçe Emniyet Müdürü Ali Erdal tarafından çelenk sunumu yapıldı. Kaymakam Tahir Şahin önderliğinde devam eden programda saygı duruşunda bulunulup, ardından İstiklal Marşı okundu. Korona virüs tedbirleri kapsamında sade bir katılımla gerçekleşen törende Kaymakam Tahir Şahin, İlçe Emniyet Müdürü Ali Erdal ve görevli personeller maske takarak sosyal mesafe kuralına uymayı ihmal etmedi.

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