Lapseki’de uyuşturucu operasyonu

Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Lapseki ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Lapseki Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonda çeşitli suçlardan birçok kaydı bulunan şüpheliler B.B, M.Z, U.D. ve E. D. yakalandı.

Olay yerinde bulunan çanta ve şahısların üzerlerinde satışa hazır fişekler halinde esrar, metamfetamin ve uyuşturucu hapların yanı sıra uyuşturucu içiminde kullanılan payp diye tabir edilen düzenekler ile çok miktarda para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.B. ve M.Z. çıkarıldıkları mahkemece uyuşturucu ticaretinden tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 2 şüpheliler U.D. ve E.D. ise serbest bırakıldı.

