Lapseki'nin meyve bahçeleri, sakurayı andıran görüntüsüyle verimli bir sezonu müjdeliyor

Japon kültüründe güzellik ve yeniden doğuşu temsil eden sakura ağaçları, nisan ayı itibarıyla çiçek açarak doğayı, cadde ve sokakları renklendirdi.

Lapseki ilçesindeki meyve bahçeleri de aynı tarihlerde benzer renklerle doğaya canlılık verdi.

Sakura ağaçlarındaki gibi beyaz ve pembenin farklı tonlarında çiçek açan meyve ağaçları, görenleri hayran bırakıyor.

Meyve bahçelerindeki bu canlılık, bereketli bir hasat sezonunun da müjdecisi. Çiçekler dökülmeye başladıktan sonra baş veren meyvelerin bir kısmı daha iyi güneş alarak daha verimli ürün elde edilmesi için uygun ortam oluşturulacak.

"ÜRETİCİLER MEYVELERDEN YÜKSEK KALİTE BEKLİYOR"

Lapseki İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Kaçan, kiraz, şeftali, nektarin, kayısı ağaçlarının baharın gelişiyle çiçek açtığını dile getirdi.

Bu yıl üreticilerin meyvelerden yüksek kalite beklediğini belirten Kaçan, "Hava sıcaklıklarının ve çevresel faktörlerin hepsi üreticinin lehine ilerlemekte. Verimimiz güzel olacak inşallah." ifadelerini kullandı.

Lapseki'nin şeftali, nektarin ve kiraz üretimiyle adından söz ettiren bir ilçe olduğunu belirten Kaçan şunları kaydetti:

"Bizim burası 35-40 bin dekar alanda, 110-120 bin ton şeftali ve nektarin üretimimiz var. Bu rakamlarla Lapseki, Türkiye'nin birinci üreticisidir. Bu yönüyle Lapseki adından söz ettiren bir ilçedir. Lapseki şeftalisi coğrafi işaret almış bir ürün. Bundan dolayı diğer bölgelerden farklılığını ortaya koymuştur. Farklılığının sebebi şudur; ekosistem, toprak yapısı, hafif esen rüzgar yani geçiş iklimi özelliklerini taşıması. En önemlisi şudur; neyi, ne şekilde yapmasını bilen üreticilerin hepsi Lapseki topraklarındadır. Biz de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak güzel şeftaliler, güzel nektarinler üretmek için elimizden geleni yapıyoruz."

Kaçan, ilçede 2 bine yakın Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı üreticinin bulunduğunu, kayıtlı olmayanlarla birlikte bu sayının 3 bine yaklaştığını söyledi.

Lapseki için Türkiye'nin meyve üretim deposu denilebileceğini ifade eden Kaçan, "Yurt içinde Lapseki ürünü çıksın, tezgahlarımızda bunu tüketicilerle buluşturalım diye bekliyorlar. Bunun en başında İstanbul gelmekte. İhracatçılar da dünyada bizim lezzetimizi tatmış, ağzında bu tadı hisseden kişilerle bu ürünleri buluşturmayı hedefliyorlar. O açıdan bizim için meyve her şeyimiz. Lapseki, meyvecilikle geçimini sağlayan bir ilçe." dedi.

Kaçan, sıcaklıkların, yağışların elverişli gittiğini, toprak yapısının da uygunluğu göz önünde bulundurulduğunda bu yıl 120-130 bin ton şeftali ve nektarin üretimi yapılmasının beklendiğini sözlerine ekledi.

"İYİ BİR YIL BEKLİYORUZ"

Lapseki'de 75 dönüm alanda meyve üreticiliği yapan Ahmet Aksoy da meyve bahçelerindeki ağaçların çiçeklendiğini hatta bazı cinslerin çiçek döktüğünü ve meyvelerinin tuttuğunu belirterek, "Çok renkli, çok güzel bir yıl geçiriyoruz. Hava şartları çok güzel gidiyor. Don veya kırağı olayının olmaması, hava sıcaklığının eksiye düşmemesi bizim için avantaj. İyi bir yıl bekliyoruz." diye konuştu.

Üretici olarak hedeflerinin ihracat olduğunu dile getiren Aksoy, "İç piyasaya kaldığımız zaman zorlanıyoruz. İnşallah bu yıl ihracat olur da bütün çiftçilerimizin yüzü güler." değerlendirmesinde bulundu.





