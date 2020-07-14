YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Larva mücadelesi dört aydır hız kesmeden devam ediyor

Larva mücadelesi dört aydır hız kesmeden devam ediyor

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 14.07.2020 16:51 | Son Güncelleme

Süleymanpaşa Belediyesi, Mart ayında sivrisinek ve diğer zararlıların üremelerinin önüne geçmek için başlattığı vektör, larva ve uçkun mücadelesini ara vermeden sürdürüyor.

Süleymanpaşa Belediyesi, Mart ayında sivrisinek ve diğer zararlıların üremelerinin önüne geçmek için başlattığı vektör, larva ve uçkun mücadelesini ara vermeden sürdürüyor. Isınan havalar ve yoğun yağmur yağışlarının da etkisi ile kanalizasyon ağızlarında ve rögarlarda yuvalanan sivrisineklere karşı bütün rögarlar özel donanımlı ekiplerce ilaçlanıyor.
Mart ayında Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Veteriner İşleri Birimi ekipleri tarafından başlatılan vektör, larva ve uçkun mücadelesi, şehrin her alanında sürdürülüyor. Dere yatakları, boş arsa ve metruk yapılarda gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarına rögarlar da eklendi. Şehrin tamamında rögar ağızlarında özel cihazlarla sisleme yöntemi ile ilaçlama yapan ekipler, sivrisinek ve diğer zararlıların üremelerine geçit vermiyor. Titizlikle yürütülen çalışmalar, Süleymanpaşa’da sivrisinek sorununun ortadan kaldırılması için özellikle yoğun yağışlar ve artan sıcaklıklar sonrası sivrisinekler için üremeye elverişli hale gelen kanalizasyon ağızlarında yoğunlaştırılıyor.
Özel donanımlı ekiplerce gerçekleştirilen çalışmaların yaz ayları boyunca aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Trafik Haftası KutlandıTrafik Haftası Kutlandı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzincan’da üretiliyor dünyaya ihraç ediliyor

Erzincan’da üretiliyor dünyaya ihraç ediliyor

Traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Traktöre çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaymakam Mutlu’dan 15 Temmuz Mesajı

Kaymakam Mutlu’dan 15 Temmuz Mesajı

Çorum’da serinlemek için gölete giren genç kayboldu

Çorum’da serinlemek için gölete giren genç kayboldu

Milletvekili Fırat’tan 15 Temmuz mesajı

Milletvekili Fırat’tan 15 Temmuz mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Rize'deki sel) Hakikaten bölgede son zamanlarda en yoğun yağış olarak değerlendirilebilir. Geçen hafta Trabzon'da olmuştu, 60-65 kilogram yağmıştı. Oysa bu hafta burada yağan yağmurun miktarı 262-263 kilogram."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(Rize'deki sel) Hakikaten bölgede son zamanlarda en yoğun yağış olarak değerlendirilebilir. Geçen hafta Trabzon'da olmuştu, 60-65 kilogram yağmıştı. Oysa bu hafta burada yağan yağmurun miktarı 262-263 kilogram."

Tekirdağ Namaz Vakitleri 14 Temmuz Salı

İmsak
03:49
Sabah
05:43
Öğle
13:21
İkindi
17:19
Akşam
20:49
Yatsı
22:34

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler14 Temmuz Salı

Işık Eczanesi
Corlu
Yeltekin Eczanesi
Hayrabolu
Yıldız Eczanesi
Kapakli
Şifa Eczanesi
Marmaraereglisi
Eşkinat Eczanesi
Suleymanpasa
Bayram Eczanesi
Muratli
Çerkezköy Derman Eczanesi
Cerkezkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Tekirdağ’da feci kaza: 2 yaralı

Tekirdağ’da feci kaza: 2 yaralı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Muratlı’da aniden bastıran yağmur yolları göle çevirdi

Muratlı’da aniden bastıran yağmur yolları göle çevirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.