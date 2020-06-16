YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Larva mücadelesi yusufçuklara zarar vermeden yapılıyor

Larva mücadelesi yusufçuklara zarar vermeden yapılıyor

ANKARA HABERLERİ  | 16.06.2020 14:17 | Son Güncelleme

Gölbaşı Belediyesi Çevre Sağlığı Birimi sivrisineklerle mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarına başladı.54 mahalle, 2 doğal göl, 2 yapay-1 doğal gölet ve yaklaşık olarak 20 adet bataklık alan, 1 dere ve 3 adet büyük kanalın ilaçlanması ile Gölbaşı’nın rahat bir yaz mevsimi geçireceğini aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Yurtbeyi Mahallemizden çıkıp Örencik Mahallesi üzerinden Mogan Gölü’ne uzanan Sukesen Deresi, Mogan ile Eymir arasında bulunan Osmanlı ve Selçuklu Parklarının içinden geçen kanal ve Yaylabağ üzerinden çıkıp TOKİ’nin arka tarafından akmakta olan kanal ve Eymir sazlığı gibi yoğun larva üreyen ve merkez mahallelerin yüzde 75’ini etkileyen jit alanlarında larvasit uygulaması yapılmakta” açıklamasında bulundu."Mogan’da titizlikle çalışmalarımıza devam ediyoruz"“İlçemizin önemli sivrisinek şikayeti kaynağı Mogan Gölü en titiz mücadele edilen su kaynağıdır.

Larva mücadelesi yusufçuklara zarar vermeden yapılıyor

Gölbaşı Belediyesi Çevre Sağlığı Birimi sivrisineklerle mücadele kapsamında ilaçlama çalışmalarına başladı.
54 mahalle, 2 doğal göl, 2 yapay-1 doğal gölet ve yaklaşık olarak 20 adet bataklık alan, 1 dere ve 3 adet büyük kanalın ilaçlanması ile Gölbaşı’nın rahat bir yaz mevsimi geçireceğini aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, “Yurtbeyi Mahallemizden çıkıp Örencik Mahallesi üzerinden Mogan Gölü’ne uzanan Sukesen Deresi, Mogan ile Eymir arasında bulunan Osmanlı ve Selçuklu Parklarının içinden geçen kanal ve Yaylabağ üzerinden çıkıp TOKİ’nin arka tarafından akmakta olan kanal ve Eymir sazlığı gibi yoğun larva üreyen ve merkez mahallelerin yüzde 75’ini etkileyen jit alanlarında larvasit uygulaması yapılmakta” açıklamasında bulundu.

"Mogan’da titizlikle çalışmalarımıza devam ediyoruz"
“İlçemizin önemli sivrisinek şikayeti kaynağı Mogan Gölü en titiz mücadele edilen su kaynağıdır. Su sıcaklığının 15 derecenin üstüne çıktığı tespit edildiği an tarafımızca Mogan Gölü 3 kısma bölünerek larva mücadelesi yapılır” diyerek çalışmalar hakkında detayları da paylaşan Ramazan Şimşek, “Kısımlar çalışma açısından kolaylık sağlasın diye; Vilayetler Evi’nden başlayıp Askeriye’ye kadar olan 1. Kısım, Büyükşehir Hanımlar Lokali’nden başlayıp Karaoğlan Çayırına kadar olan alan 2. Kısım, Karaoğlan Çayırından başlayıp Vilayetler Evi’ne kadar olan 3. Kısıma envanterimizde bulunan 8x8 amfibik araç ile ve piyade ekiplerince ihtiyaca göre en az 15 günde 1 olacak şekilde larvasit uygulaması yapılıyor. Belirtilen bu yerler arası larvasit olarak Sağlık Bakanlığı onaylı böcek gelişim düzenleyici sınıftan olan Pyriproxyfen etken maddeli biyosidal ruhsatlı ürünler kullanılıyor” ifadelerini kullandı.
Temiz ve kirli sularda yoğunluğa göre kullanılabilen bu maddenin balıklar vb. su canlıları üzerinde olumsuz bir etkisinin de ispatlanamadığını sözlerine ekleyen Ramazan Şimşek özellikle sivrisineğin doğal düşmanı olan yusufçukların korunmasına özen gösterdiklerini belirtti.

Larva mücadelesi yusufçuklara zarar vermeden yapılıyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Antalya'da pes dedirten görüntü Antalya'da pes dedirten görüntü
Ankara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş kararAnkara'da, fatura işlemleriyle ilgili flaş karar

En Çok Okunan Yerel Haberler

Sıla Doğu; “Oyuncu olmak istiyordum, oyuncuların güzellik uzmanı oldum”

Sıla Doğu; “Oyuncu olmak istiyordum, oyuncuların güzellik uzmanı oldum”

Akay: "Önümüzdeki dönem farklı olacak"

Akay: "Önümüzdeki dönem farklı olacak"

Aydın’da veresiye koronavirüse yakalandı

Aydın’da veresiye koronavirüse yakalandı

Kaymakam İmamoğlu’ndan jandarma ziyaret

Kaymakam İmamoğlu’ndan jandarma ziyaret

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Yerli muz üreticileri 2023'te ithalata son vermeyi hedefliyor

Antik kentin satış reyonları hazır

Antik kentin satış reyonları hazır

Ankara Namaz Vakitleri 16 Haziran Salı

İmsak
03:17
Sabah
05:12
Öğle
12:54
İkindi
16:52
Akşam
20:26
Yatsı
22:13

Ankara Nöbetçi Eczaneler16 Haziran Salı

Alper Yüce Eczanesi
Cankaya
Cinnah Eczanesi
Cankaya
Dilek Sıhhiye Eczanesi
Cankaya
Düzgün Eczanesi
Cankaya
Güzeltepe Eczanesi
Cankaya
Hülya Akkan Eczanesi
Cankaya
Okur Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Başkent’e 9 kilometrelik yeni bulvar geliyor

Başkent’e 9 kilometrelik yeni bulvar geliyor

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Ankara’da üst geçit çalışmaları devam ediyor

Ankara’da üst geçit çalışmaları devam ediyor

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

Başkentte Yılın Düğünü İçin Geri Sayım Başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.