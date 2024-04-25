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Lastiği patlayan araç takla atıp şarampole devrildi: 1 ölü, biri bebek 2 kişi yaralı

İHA İHA
25.04.2024 14:06
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Aydın’ın Çine ilçesinde iddiaya göre lastiğinin patlaması ile sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari aracın takla atarak şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, biri bebek 2 kişi de yaralandı.

Lastiği patlayan araç takla atıp şarampole devrildi: 1 ölü, biri bebek 2 kişi yaralı

Kaza, Aydın-Muğla Karayolu üzeri Söğütçük Mahallesi mevkiinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.H. (30) idaresindeki 48 ALS 987 plakalı ticari aracın lastiği henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ticari araç savrulurken, kontrolden çıkan araç takla atarak şarampole devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye; sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri araçta yolcu konumunda bulunan Ayşe Harman’ın (29) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Araç sürücüsü H.H. ve 1 yaşındaki D.H. isimli bebek Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından sıkıştıkları araç içerisinden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından da ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Çine Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Lastiği patlayan araç takla atıp şarampole devrildi: 1 ölü, biri bebek 2 kişi yaralı

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