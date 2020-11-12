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Lastiği patlayınca alev alan tırı yanmaktan itfaiye kurtardı

KOCAELİ HABERLERİ  | 12.11.2020 10:11 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde seyir halinde lastikleri alev alan tır, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.Yangın saban 06.30 sıralarında İzmit D-100 karayolu Ankara istikametinde meydana geldi.

Lastiği patlayınca alev alan tırı yanmaktan itfaiye kurtardı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde seyir halinde lastikleri alev alan tır, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Yangın saban 06.30 sıralarında İzmit D-100 karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D-100 karayolu Akçakoca köprüsü üzerinde hareket halinde olan İbrahim A. idaresindeki 07 DBL 53 plakalı tırın lastiği patlayarak alev aldı. Lastiklerden yükselen alevlerin tır dorsesine sıçradığını gören sürücü, aracını yol kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahale sonucu yangın büyümeden söndürüldü.

Lastiği patlayınca alev alan tırı yanmaktan itfaiye kurtardı

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