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Lastik fabrikası işçisi servis aracıyla evine dönerken kalp krizi geçirdi

KOCAELİ HABERLERİ  | 16.09.2020 10:39 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Derince ilçesinde çalıştığı lastik fabrikasına ait işçi servisi ile evine dönerken kalp krizi geçiren vatandaş hastaneye kaldırıldı.Olay, Kocaeli’nin Derince ilçesi Bora Sokak’ta meydana geldi.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde çalıştığı lastik fabrikasına ait işçi servisi ile evine dönerken kalp krizi geçiren vatandaş hastaneye kaldırıldı.
Olay, Kocaeli’nin Derince ilçesi Bora Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 28 yaşındaki Ahmet Kılıç çalıştığı lastik fabrikasında mesaisinin bitmesinin ardından işçi servisine bindi. İşçi servisi seyir halindeyken Kılıç bir anda fenalaştı. Durumu gören diğer işçiler servis aracı sürücüsüne durumu söyleyerek aracı durdurmasını istedi. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kılıç, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Kılıç’ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Kılıç’ın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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Kartepe
Karamürsel Eczanesi
Karamursel
Seyhan Eczanesi
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