Lastik patlaması sonucu 2 kişi yaralandı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde kamyona takılan lastiğin patlaması sonucunda 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaçulha Mahallesi Devlet Bahçeli Caddesi üzerinde meydana geldi. Mehmet D. 48 PR 909 plakalı kamyonunun tamir ettirdiği lastiğini takmaya başladı. Bu sırada büyük bir gürültü ile patlayan lastik Mehmet D. ve lastikçi Harun K.’yi yaraladı. Durumu görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından, ambulans ile Fethiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.

