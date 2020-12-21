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Lastiklerden voleybol sahasında oynayan Siirtli çocuklar, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

SİİRT HABERLERİ  | 21.12.2020 13:35 | Son Güncelleme

Lastiklerden voleybol sahasında oynayan Siirtli çocuklar, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

SİİRT (AA) - Siirt'te kendi imkanlarıyla araç lastiklerinden yaptıkları sahada voleybol oynadıkları kare ile gündeme gelen Siirtli çocuklar, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katıldı.

Afetevler Mahalle Takımı kaptanı Nursen Oysal ve arkadaşları, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun destekleriyle kendilerine yapılan tesiste AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ile yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Oysal ve arkadaşları, spor kategorisinde kendilerini konu alan Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi", yaşam kategorisinde ise Muhammed Said'in "Pemfigus hastası Meryem" başlıklı karesini oyladı.

Oysal, yaptığı açıklamada, AA'nın düzenlediği yarışmada kendi fotoğraflarını görünce çok sevindiklerini belirterek, "Gerçekten gurur duydum kendimle. Çok sevinç verici bir şey. Biz de oylamaya katıldık. Çok mutlu olduk." dedi.

Kenan Sarcan ve Fırat Oysal da fotoğraflarına destek veren herkese teşekkür ederek, bulundukları karenin birinci olmasını arzu ettiklerini söyledi.

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