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Latmos dağları ’öksüz’ kaldı

AYDIN HABERLERİ  | 16.03.2020 06:42 | Son Güncelleme

Antik adı Latmos olan Beşparmak Dağları öksüz kaldı.Latmos’un en gizemli yerlerinden biri olan Kovanalan bölgesinde, doğduğundan bu yana keçileriyle birlikte geleneksel yaşamını sürdüren Fatma Sönmez hayatını kaybetti.

Antik adı Latmos olan Beşparmak Dağları öksüz kaldı.
Latmos’un en gizemli yerlerinden biri olan Kovanalan bölgesinde, doğduğundan bu yana keçileriyle birlikte geleneksel yaşamını sürdüren Fatma Sönmez hayatını kaybetti. Latmos Dağlarının en bakir coğrafyasında yaşayan ve hikayesi tiyatrolara konu olan Fatma Sönmez, geleneksel yaşamı Karyalılara benzediğinden “Karyalı Kadın” olarak da bilinmekteydi ve bulunmuş olduğu coğrafyada, 8 bin yıldır süregelen yaşamın son temsilcisiydi.
Latmos’ta yaptığı araştırmalarla dikkat çeken Kuşadası Eko Sistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) tarafından açıklama yapıldı. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, ilk kez 10 yıl önce Fatma Sönmez’e misafir olduklarını belirterek, 10 yıl önce yayınladıkları yazıyı yeniden yayınladı.

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