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Laura Merrin güzelliğiyle büyülüyor

FUTBOL HABERLERİ  | 21.08.2018 15:00 | Son Güncelleme

Fylde Ladies FC forması fiyen Laura Merrin güzelliğiyle büyülüyor.

Yeni Zelandalı futbolcu Laura Merrin bir dönem Everton Kadın Futbol Takımı forması da giymişti.

Instagram'da 62 bin takipçisi bulunuyor

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Anahtar Kelimeler:
Fylde Ladies FC everton Laura Merrin

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