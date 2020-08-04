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Lavaboda bulunduğu parayı polise teslim etti

SAMSUN HABERLERİ  | 04.08.2020 14:33 | Son Güncelleme

Samsun’un Alaçam ilçesinde bir vatandaş, akaryakıt istasyonunun tuvaletinde bulduğu parayı polise teslim etti.İstanbul’da yaşayan ve il ile gezerek pazarlamacılık yapan Selim Yılmaz isimli vatandaş, lavabo ihtiyacını karşılamak amacıyla Beşyol mevkisinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna uğradı.

Samsun’un Alaçam ilçesinde bir vatandaş, akaryakıt istasyonunun tuvaletinde bulduğu parayı polise teslim etti.
İstanbul’da yaşayan ve il ile gezerek pazarlamacılık yapan Selim Yılmaz isimli vatandaş, lavabo ihtiyacını karşılamak amacıyla Beşyol mevkisinde bulunan bir akaryakıt istasyonuna uğradı. Tuvalete giren Selim Yılmaz burada lavaboda bir miktar para buldu. Yılmaz bulduğu parayı İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek tutanak karşılığında polise teslim etti.
Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, parayı bulan Selim Yılmaz isimli vatandaşı telefonla arayarak duyarlılığından dolayı teşekkür etti.
Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bulunan parayı, sahibine teslim etmek için çalışma başlattı.

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