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Lavabosunu kullanmak istediği iş yerinin sahipleri darp etti

16.01.2024 14:12 | Son Güncelleme:
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Batman’da gece bir iş yerinin lavabosunu kullanmak isteyen genç, iş yeri sahipleri tarafından darp edildi.

Lavabosunu kullanmak istediği iş yerinin sahipleri darp etti

Gencin ağabeyi de iş yerinin ikinci katından pompalı tüfekle üzerine ateş açılması sonucu ağır yaralandı.

İddiaya göre, Turgut Özal Bulvarı üzerindeki bir iş yerine girerek lavaboyu kullanmak isteyen S.K., iş yeri çalışanı tarafından üst kattaki lavaboya yönlendirildi. Üst kata çıkan S.K., lavaboya gireceği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle 3 kişinin saldırısına uğradı. Diş ve vücudunun farklı yerlerinde kırıklar oluşan ve telefonu ile 2 bin TL’si gasp edilen S.K., darp edildiği kişiler tarafından dışarı çıkarıldı. S.K.’yı kanlar içinde gören ağabeyi Y.K. (23), konuyu sormak için iş yerine yöneldiği sırada aynı kişilerin silahlı saldırısına uğradı. İş yerinin ikinci katından pompalı tüfekle üzerine ateş açılan Y.K., vücuduna isabet eden saçmalar ile ağır yaralandı. Yaralanan Y.K. ile kardeşi S.K., Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ameliyata alınan Y.K.’nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtilirken, S.K. ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda olaya karıştığı belirlenen 1 kişi yakalandı.

SALDIRI BİR İŞ YERİNİN GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Güvenlik kamera görüntülerinde Y.K.’nın kardeşi S.K. ile soyadı öğrenilemeyen H.’nin iş yerine doğru geldikleri sırada iş yerinin ikinci katından pompalı tüfekle üzerlerine ateş açıldığı görülüyor. Görüntülerin devamında ateş açılması üzerine Y.K. ve kardeşi S.K. kaçmaya çalışırken, tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Y.K. yere düşüyor.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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