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"Lavanta Kapadokya" projesinin tanıtım programı yapıldı

20.08.2022 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Lavanta Kapadokya" projesinin tanıtım programı yapıldı

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyünde oluşturulan "Lavanta Kapadokya" Projesi'nin tanıtım programı gerçekleştirildi.

Avanos-Göreme yolunda, Türk Hava Yolları'nın ana sponsorluğunda ilk etabı 50 bin metrekare olan lavanta bahçesi "Lavanta Kapadokya"nın tanıtım programı Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı.

Programda konuşan Erdoğan, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmasının ardından Açıkgöz tarafından Erdoğan'a plaket takdim edildi.

Daha sonra Vali Becel, Açıkgöz ve Erdoğan alana birer lavanta ekimi yaparak can suyu verdi.

Programın ardından proje koordinatörü Murat Sarıkaya, gazetecilere, alanda 50 bin lavanta fidesi kullanılarak "Türkiye" logosu oluşturulduğunu belirterek, projenin turizme katkı sunacağını kaydetti.

1 milyon 350 bin metrekarelik alandaki projenin geliştirilerek sürdürüleceğini dile getiren Sarıkaya, "Bu alanı insanlar, oluşturulacak seyir teraslarıyla ve balonlarla görme imkanına kavuşacak. Projemizin ikinci etabında da dünyanın ilk artırılmış gerçeklikle gezilebilen enformasyon parkını oluşturacağız. Ziyaretçiler, Kapadokya'nın jeolojisi, sanatı kültürü ve tarihi hakkında bilgi sahibi olacaklar. Şunu da söyleyeyim, il genelinde anaokulu, ilk ve ortaokuldaki toplam 41 bin 463 çocuk adına lavanta fidesi dikilecek böylece dünyanın en büyük çocuk çevre hareketini de gerçekleştirmiş olacağız." diye konuştu.

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