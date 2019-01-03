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Lazio ve Dortmund Eljif Elmas'ın peşinde

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.01.2019 08:06 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Eljif Elmas, Avrupa'nın büyük takımlarının radarına girdi.

Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki futbolcusu Eljif Elmas, Avrupa'nın büyük takımlarının transfer hayallerini süslemeye devam ediyor.

Avrupa'dan talip

İtalyan basınında yer alan habere göre; Serie A takımlarından Lazio ve Bundesliga'nın liderlik koltuğunda oturan Borussia Dortmund, Eljif Elmas için transfer yarışına girdi.

İtalyan basınında yer alan habere göre; Serie A takımlarından Lazio ve Bundesliga'nın liderlik koltuğunda oturan Borussia Dortmund, Eljif Elmas için transfer yarışına girdi.

Özellikle Lazio'nun bu transfer için ısrarcı olduğu ve Sportif Direktör Igli Tare'nin Eljif transferi için yetkiyi aldığı belirtildi.

Özellikle Lazio'nun bu transfer için ısrarcı olduğu ve Sportif Direktör Igli Tare'nin Eljif transferi için yetkiyi aldığı belirtildi.

İtalyan basını, iki kulübün de Eljif için Fenerbahçe'ye en az 15 milyon Euro teklif edeceğini kaydetti.

İtalyan basını, iki kulübün de Eljif için Fenerbahçe'ye en az 15 milyon Euro teklif edeceğini kaydetti.

Makedonya Milli Takımı'nda da oynayan Eljif Elmas, bu sezon Fenerbahçe ile toplam 25 maça çıkarken 1 gol üretti. (SPORX)

Makedonya Milli Takımı'nda da oynayan Eljif Elmas, bu sezon Fenerbahçe ile toplam 25 maça çıkarken 1 gol üretti. (SPORX)
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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig lazio dortmund İtalya Almanya

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