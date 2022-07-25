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LC Waikiki, 56. ülkede 1.200’üncü tabelasını astı

25.07.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LC Waikiki Mağazacılık Genel Müdürü Berna Akyüz Öğüt: - "Yıl sonuna kadar farklı coğrafyalarda, yeni ülkelerde mağaza açılışlarımıza devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin moda perakende markası LC Waikiki, dünya çapındaki 1.200’üncü mağazasını Kongo’nun başkenti Brazavil’de açtığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, tüm dünyada 56 ülkede, 349 şehirde, Türkiye’de 540, yurt dışında ise 660 olmak üzere toplam 1.200 mağazaya ulaşan LC Waikiki’nin yeni mağazası Kongo’da müşterilerine hizmet vermeye başladı. Başkentte yer alan 1.200’üncü mağaza, aynı zamanda LC Waikiki’nin ülkedeki ilk mağazası oldu.

- "Global büyüme yolculuğumuza emin adımlarla devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen LC Waikiki Mağazacılık Genel Müdürü Berna Akyüz Öğüt, 2022 yılında da global çapta büyüme yolculuklarına devam ettiklerini vurguladı. Öğüt, "LC Waikiki olarak, 1997 yılından bu yana ‘İyi Giyinmek Herkesin Hakkı’ misyonuyla müşterilerimize modayı ulaşılabilir fiyatlarla sunmak için çalışıyoruz. Bu misyonla 2009 yılında başladığımız global büyüme yolcuğumuzda bugün, 4 kıtada, 56 ülkede, 60 bine yakın çalışanımızla müşterilerimize hizmet veriyoruz. Türkiye’den dünyaya açılan bir marka olarak, başarı hikayemizi yazmayı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıl Afrika’da ve Güney Amerika’da yeni pazarlara giriş yapmıştık. Bu yılın da ilk yarısında Tanzanya, Reunion ve Türkmenistan’a giriş yaptık. Bugün de Kongo’da ilk mağazamızı açtık. Yıl sonuna kadar farklı coğrafyalarda, yeni ülkelerde mağaza açılışlarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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