LC Waikiki, "E-Ticaret Okulu Sertifika Programı"nı başlatıyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin önde gelen moda perakende markalarından LC Waikiki, e-ticarette yaşadığı deneyimleri gençlerle paylaşacağı "E-Ticaret Okulu Sertifika Programı"na ekim ayında başlıyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, LC Waikiki, hem kişisel becerilerin geliştirileceği hem de sektör profesyonellerinin deneyimlerinin paylaşılacağı yeni bir programı öğrencilerle buluşturuyor. A’dan Z’ye e-ticaretin yol haritasını kapsayan yeni program, e-ticaret yönetici ve uzmanlarının eğitmenliğinde düzenleniyor.
Eğitim kapsamında kampanya yönetiminden müşteri analitiğine, katalog çekim stratejisinden yurt dışı e-ticaret süreçlerine kadar zengin bir eğitim çalışması planlanıyor. 5 hafta sürecek olan sertifikalı eğitim programına, üniversitelerin 3. ve 4. sınıflarında okuyan öğrenciler ile 2021 yılında mezun olanlar katılabiliyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen LC Waikiki E-ticaret Genel Müdürü Ömer Barbaros Yiş, “22 ülkede, 13 farklı dilde e-ticaret operasyonu yürüten bir kurumuz. Bu global deneyimi gençlere aktarmak, e-ticaret konusunda teorik bilgileri gerçek hayattan örneklerle birlikte öğrenciler ile paylaşmak, onların mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olmak amacıyla bu programı hayata geçirdik. Bu çalışmaları farklı eğitim programları ile sürdüreceğiz. E-ticaret alanında kendini geliştirmek isteyen öğrenci ve yeni mezunları sertifika programımıza bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.
LC Waikiki "E-Ticaret Okulu Sertifika Programı"na başvuru ve program hakkında ayrıntılı bilgi için "https://www.youthall.com/LCWaikiki/lc-waikiki-e-ticaret-okulu-sertifika-programi\_30/" adresi ziyaret edilebiliyor. Başvuruları 14 Eylül Salı gününe kadar devam eden program, ekim ayında başlayacak.
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