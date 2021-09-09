YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. LC Waikiki, "E-Ticaret Okulu Sertifika Programı"nı başlatıyor

LC Waikiki, "E-Ticaret Okulu Sertifika Programı"nı başlatıyor

09.09.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eğitim kapsamında, kampanya yönetiminden müşteri analitiğine, katalog çekim stratejisinden yurt dışı e-ticaret süreçlerine kadar zengin bir eğitim çalışması planlanıyor - 5 hafta sürecek olan sertifikalı eğitim programına, üniversitelerin 3. ve 4. sınıflarında okuyan öğrenciler ile 2021 yılında mezun olanlar katılabiliyor - Programa başvurular 14 Eylül Salı günü sona erecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin önde gelen moda perakende markalarından LC Waikiki, e-ticarette yaşadığı deneyimleri gençlerle paylaşacağı "E-Ticaret Okulu Sertifika Programı"na ekim ayında başlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, LC Waikiki, hem kişisel becerilerin geliştirileceği hem de sektör profesyonellerinin deneyimlerinin paylaşılacağı yeni bir programı öğrencilerle buluşturuyor. A’dan Z’ye e-ticaretin yol haritasını kapsayan yeni program, e-ticaret yönetici ve uzmanlarının eğitmenliğinde düzenleniyor.

Eğitim kapsamında kampanya yönetiminden müşteri analitiğine, katalog çekim stratejisinden yurt dışı e-ticaret süreçlerine kadar zengin bir eğitim çalışması planlanıyor. 5 hafta sürecek olan sertifikalı eğitim programına, üniversitelerin 3. ve 4. sınıflarında okuyan öğrenciler ile 2021 yılında mezun olanlar katılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LC Waikiki E-ticaret Genel Müdürü Ömer Barbaros Yiş, “22 ülkede, 13 farklı dilde e-ticaret operasyonu yürüten bir kurumuz. Bu global deneyimi gençlere aktarmak, e-ticaret konusunda teorik bilgileri gerçek hayattan örneklerle birlikte öğrenciler ile paylaşmak, onların mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olmak amacıyla bu programı hayata geçirdik. Bu çalışmaları farklı eğitim programları ile sürdüreceğiz. E-ticaret alanında kendini geliştirmek isteyen öğrenci ve yeni mezunları sertifika programımıza bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

LC Waikiki "E-Ticaret Okulu Sertifika Programı"na başvuru ve program hakkında ayrıntılı bilgi için "https://www.youthall.com/LCWaikiki/lc-waikiki-e-ticaret-okulu-sertifika-programi\_30/" adresi ziyaret edilebiliyor. Başvuruları 14 Eylül Salı gününe kadar devam eden program, ekim ayında başlayacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gamze Açar davasında sanıklardan şoke eden sözler: Sakın dokunma numara yapıyorGamze Açar davasında sanıklardan şoke eden sözler: Sakın dokunma numara yapıyor
Tüyler ürperten görüntü! Bir anda hareket etmeye başladıTüyler ürperten görüntü! Bir anda hareket etmeye başladı
Sarıyer'de ‘Birlik ve beraberlik futbol turnuvası’Sarıyer'de ‘Birlik ve beraberlik futbol turnuvası’

İstanbul Namaz Vakitleri 9 Eylül Perşembe

İmsak
05:04
Sabah
06:32
Öğle
13:07
İkindi
16:41
Akşam
19:32
Yatsı
20:54

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 9 Eylül Perşembe

Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Burgazada Eczanesi
Adalar
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Mardin'de eşini öldürdüğü gerekçesiyle aranan kişi ölü bulundu

Mardin'de eşini öldürdüğü gerekçesiyle aranan kişi ölü bulundu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Samsunspor, Gineli forvet Elhadj Abdourahamane Bah ile anlaştı

Samsunspor, Gineli forvet Elhadj Abdourahamane Bah ile anlaştı

Konya'da iş kazasında yaralanan genç hayatını kaybetti

Konya'da iş kazasında yaralanan genç hayatını kaybetti

Çorum'da uyuşturucu zanlısı ikinci kattan atlayıp yaralı halde kaçmaya çalıştı

Çorum'da uyuşturucu zanlısı ikinci kattan atlayıp yaralı halde kaçmaya çalıştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.