LC Waikiki'den yazlık bölgelere 2 saatte ultra hızlı teslimat

İSTANBUL(AA) - LC Waikiki, yazlık bölgelerde online alışverişte teslimat süresini 2 saate kadar indirdi.
LC Waikiki'den yapılan açıklamaya göre, Çeşme, Bodrum ve Marmaris'te başlatılan uygulamada 10.00-19.00 saatleri arasında verilen siparişler, 2 saat içerisinde teslim ediliyor.
Ağustos ve eylül ayı boyunca devam edecek uygulamanın detaylarına www.lcwaikiki.com adresinden ulaşılabiliyor.
LC Waikiki, Ultra Hızlı Teslimat uygulamasını diğer şehirlerde de hayata geçirmeyi planlıyor.
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